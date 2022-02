Pepeu e Baby comemoram 70 anos com o show ‘A 140 Graus’

Pepeu Gomes e Baby do Brasil (Divulgação)

Cheio de datas especiais, o ano 2022 também será marcante para dois grandes artistas: o baiano Pepeu Gomes e a niteroiense Baby do Brasil, que comemoram 70 anos. Ele já fez no dia último dia 7 de fevereiro. Ela fará dia 18 de julho. Para as datas não passarem em branco, os artistas vão se reunir num show chamado Baby e Pepeu A 140 Graus e vão percorrer o país a partir do mês abril. Salvador, é claro, está no roteiro. Casado durante anos com Baby (que na época era Consuelo), com quem teve seis filhos, os dois se apresentaram pela última vez no Rock in Rio 2015. Com certeza, pelo repertório que possuem será um grande show.





Festival Planeta Brasil

Baco Exu do Blues (Divulgação)

O baiano Baco Exu do Blues é uma das atrações confirmadas para o Festival Planeta Brasil que ocupará toda a Esplanada do Mineirão pela primeira vez, nos dias 24 e 25 de setembro de 2022, em Belo Horizonte (MG). Mas, o Planeta não chega sozinho, convidou o Festival de Verão de BH e o BH Dance Festival, que adiaram suas datas devido ao avanço da variante ômicron no mês de janeiro, e juntos farão o maior Planeta Brasil de todos os tempos. As outras atrações são Vintage Culture, Natiruts, Filipe Ret, Jão, Lagum, Matuê, Vanessa da Mata, Djonga, Xamã, Poesia Acústica, Luedji Luna, KVSH, Academia da Berlinda, Chico Chico, MC Poze do Rodo, Vitão, Day, Cat Dealers, Chemical Surf, entre outros.





Harmonia estreia novo projeto em Salvador

Xanddy do Harmonia (Divulgação)

Impossibilitado de realizar A Melhor Segunda Feira do Mundo devidos às restrições contidas no decreto do Governo do Estado, o Harmonia do Samba, comandado pelo cantor Xanddy, estreia o Samba em Harmonia em Salvador dia 13 de fevereiro, no Centro de Convenções. O projeto especial, que surgiu em meio a pandemia, com a finalidade de entregar para o público um conteúdo diferenciado, virou um DVD gravado exclusivamente para o canal do YouTube do grupo e disponibilizado em serviços de streaming. Agora, o projeto sai do virtual e concretiza a sua primeira edição na capital baiana, com público.

Baile do Gravata no Santo Antônio Além do Carmo

Carnaval não vai ter mais uma vez. Porém, no dia 23/2, será realizado no Espaço de Eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo o Baile do Gravata, organizado pelo Bloco Gravada Doida, com shows de Alexandre Peixe e Filhos de Jorge.

Tum-tum-tum

Luiz Caldas e Faustão prepararam um repertório especial para o evento Bloquinho Praia do Forte, que acontece sábado, a partir das 17h, no Praia do Forte Garden, espaço de eventos situado no balneário do Litoral Norte. A produção manda avisar que serão cumpridos todos os protocolos editados pelo Governo Estadual.

Os sucessos que marcam a história da axé music e do Carnaval da Bahia são a trilha sonora do show que o cantor Lucas apresenta neste sábado (12), às 19h, no Largo Tereza Batista (Pelourinho). Na segunda edição do Deu Liga no Pelô, ele promete muita animação.

A 23ª Feijoada da Gratidão, organizada pelo percussionista Alan Toreba, acontecerá em pleno Carnaval de Salvador dia 25 de fevereiro (sexta-feira), na Casa da Música, em Vilas de Abrantes, a partir das 13h. Haverá show completo da banda Groova Tambor, que é liderada pelo cantor Guiga, além das apresentações das bandas Katulê, Vixe Mainha e DJ Dom Juan com participações especiais.