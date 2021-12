Pequena Lo é impedida de embarcar em voo; entenda

A influenciadora digital Lorrane Silva, conhecida entre internautas como Pequena Lo, passou por uma situação delicada na manhã desta sexta-feira (3), em um aeroporto no Rio de Janeiro. Lo foi impedida de embarcar para São Paulo em voo da Azul.

Segundo relato nas redes sociais, a empresa negou o embarque por conta do veículo que a influenciadora usa para substituir a cadeira de rodas. Enquanto a situação não era resolvido, o voo foi atrasado em uma hora, até que Lo decidiu por descer do avião.

"Eu to completamente chocada com o transtorno que causaram por nada. Eles simplesmente atrasaram o voo 1h de prazo, porque não queriam despachar a minha scooter. Atrasando um voo com 118 pessoas, por conta da minha Motinha", desabafou.

Ela ainda explica que costuma viajar toda semana com a Scooter, e que só foi barrada desta vez.

"E pra completar, tive que subir escadas porque o voo de hoje foi remoto. Agora imagina as outras pessoas com deficiência que precisam viajar??? A gente não tem direito de ir e vir, pelo amor de Deus gente! REVOLTANTE. Isso vale pra todas linhas aéreas", reclamou.

Veja relato completo:

Ia ter um voo agora, e eles simplesmente atrasaram o voo 1h de prazo, porque NÃO queriam despachar a minha scooter. Atrasando um voo com 118 pessoas, por conta da minha Motinha. Eu to completamente chocada com o transtorno que causaram por NADA + — Lôzinha (@_pequenalo) December 3, 2021

Fenômeno no Tiktok, e com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Lorrane Silva, de 24 anos, começou a fazer sucesso com vídeos de comédia durante o período de pandemia, e, desde então, a psicóloga mineira só tem visto sua fama crescer.

Lo nasceu com os membros curtos devido a uma síndrome até hoje não identificada, mas associada à displasia óssea.

"Já comecei o tratamento dias depois de nascer", disse, em entrevista ao Estadão. Depois da quinta cirurgia, aos 11 anos, ela não voltou a andar e, atualmente, necessita de muletas e uma scooter para se locomover; assim como exibido em seus vídeos.