Pequenos gestos, grandes ações

Conheça ações realizadas em Salvador que buscam ajudar os prejudicados pela pandemia do coronavírus e pelo isolamento social.



PARA AJUDAR O PRÓXIMO

Doe sangue

O Hemoba registra uma queda de quase 50% nas doações de sangue por conta do isolamento social: Entre os dias 13 e 24 de março, 2.646 pessoas doaram sangue no hemocentro Como comparação, entre os dias 13 e 24 de fevereiro, 5.168 pessoas doaram sangue no hemocentro

Com isto, o estoque está em nível crítico para aos tipos sanguíneos com fator RH negativo (A-, B-, AB-, O-)





Segundo Rivânia Andrade, diretoria de Hemoterapia do Hemoba:

"Consideramos o estoque de sangue estável quando temos uma quantidade que atende a demanda de oito a dez dias. Classificamos como alerta um número suficiente para quatro a sete dias. Crítico, quando temos apenas a quantidade para atender no máximo três dias".

O Hemoba adotou uma série de medidas para preservar os doadores de sangue do risco do coronavírus: Doação de sangue com hora marcada, a fim de evitar aglomerações no hemocentro Respeito à distância mínima indicada nas instalações do hemocentro e higienização frequente do espaço



Segundo Fernando Araújo, diretor geral do Hemoba:

"A demanda de sangue não para. Mesmo diante da pandemia, procedimentos de emergência continuam e muitas pessoas no estado precisam do tratamento com hemocomponentes para sobreviver".

Para fazer uma doação com hora marcada no Hemoba: Preencher formulário no site do Hemoba (www.hemoba.ba.gov.br) Enviar e-mail para horamarcada@hemoba.ba.gov.br Ligar para 71 3116-5643







Ajude um autônomo do seu bairro

Com o isolamento social iniciado há duas semanas, a atividade econômica mais prejudicada é o comércio: sem movimento na rua, não há dinheiro. E quem mais sofrerá as consequências, sem dúvidas, são os pequenos comerciantes. Mas há como ajudar.

169,5 mil Profissionais em Salvador são Micro-Empreendedores Individuais (MEI), segundo balanço de janeiro de 2020 do Sebrae O dado compreende sobretudo profissionais liberais de baixo faturamento e comércios de pequeno porte



Movimento Dissemine Amor no Seu Bairro

Quatro moradoras do Horto Florestal iniciaram uma mobilização por WhatsApp para arrecadarem fundos e financiarem, com um salário mínimo, a trabalhadores autônomos daquele bairro.

Deu muito certo: elas não só conseguiram levantar rapidamente o dinheiro, como disseminaram o movimento por outros bairros da capital baiana.

R$ 15,4 mil Conseguiram levantar as moradoras do Horto Florestal junto a vizinhos daquele bairro



14 Autônomos do Horto Florestal foram beneficiados no mês de março



R$ 1,1 mil Receberam cada um dos 14 autônomos do Horto, pouco mais de um salário mínimo



256 Pessoas participaram do movimento no Horto Florestal - é o número limite de pessoas num grupo de WhatsApp



12 Bairros já possuem grupos do Dissemine Amor no Seu Bairro. Veja se o seu está na lista: Horto Florestal Vitória Graça Barra Ondina Pituba Loteamento Aquarius Caminho das Árvores Piatã Patamares Rio Vermelho Brotas



250 Profissionais autônomos foram identificados na Pituba, bairro que mais precisa de doações neste momento



R$ 12,6 mil Conseguiram levantar os moradores da Pituba numa primeira onda de arrecadação



12 Autônomos da Pituba já foram beneficiados com essa primeira arrecadação



R$ 1,05 mil Receberam cada um dos 12 autônomos, o valor de um salário mínimo







Sandy Najar, uma das idealizadoras do movimento:

"Estamos pedindo muito aos moradores do Horto que queriam participar do primeiro grupo e não conseguiram a participarem do grupo da Pituba. Ela é o nosso maior foco hoje por ter um número enorme de autônomos. Você que não conseguiu ajudar ainda, ajude a Pituba. A gente conseguiu atingir o limite de participantes no grupo da Pituba e agora estamos abrindo um grupo só para moradores do Aquarius. Decidimos subdividir a Pituba porque são muitos autônomos naquela região. Não para por aí. Vamos fazer uma nova arrecadação para pagar a ajuda do mês de abril e se for preciso nos próximos meses também. Tudo em prol do isolamento domiciliar dessas pessoas e também de manter o sustento delas".

Como funciona? Se ainda não existir um grupo no seu bairro, entre em contato com as fundadoras do movimento e crie. Se já existir, entre no grupo.

Contato e mais informações: Com a organizadora Sandy Najar (71 99970 4918) ou no instagram do movimento: @dissemineamornoseubairro

Ajude uma pessoa em situação de rua

Com a doação de produtos de higiene pessoal ou de dinheiro, já é possível ajudar milhares de pessoas que vivem nas ruas de Salvador, sem acesso a água limpa. ONGs da capital estão se movimentando para fazer esse intercâmbio.

17,3 mil Pessoas vivem em situação de rua em Salvador. Os dados foram levantados pelo Projeto Axé em 2017. A grande maioria (75%) é formada por homens, e mais da metade tem entre 25 e 44 anos de idade



Associação Salvador Invisível

Qual é a ação? A associação Salvador Invisível está arrecadando produtos de higiene e cestas básicas para serem distribuídos a pessoas em situação de rua em Salvador. Também criará materiais para informar e conscientizar essas pessoas.

Como ajudar? Doação de produtos de higiene (sabão, shampoo, escova de dente, detergente), de alimentos de cesta básica ou de dinheiro para aquisição desses itens por parte da associação.

Até quando? Os voluntários estão recebendo as doações até dia 31 de março. A ação começará a partir de 2 de abril.

Contato? Através das redes sociais do projeto (no Instagram: @ssainvisivel_

800 Pessoas é o que pretende ajudar a Salvador Invisível com esta ação



Brotas, Dique do Tororó, Avenida Centenário, Barra, Barroquinha, Barris e Sete Portas São algumas das regiões da cidade em que a Salvador Invisível realizará a ação



Segundo Lucas Gonçalves, presidente da Salvador Invisível:

"O foco dessa ação é levar informação de prevenção e de cuidados em relação ao coronavírus. Se fala muito 'fique em casa', mas e quem não tem casa, faz o que? A ideia é informar essas pessoas de como podem se proteger vivendo na rua e oferecer também os meios para essa proteção".





Corra Pro Abraço

Qual é a ação? O programa Corra Pro Abraço está criando kits com produtos de higiene pessoal, alimentos e material informativo voltado para pessoas em situação de rua, orientando como se protegerem do coronavírus.

Como ajudar? Doação de produtos de higiene pessoal (sabonete, shampoo, escova de dente, creme dental) ou de proteção (máscaras, luvas, álcool em gel), além de água mineral e alimentos.

Contato? Através das redes sociais do programa (no Instagram: @programacorraproabraco

1000 Pessoas atendidas é o objetivo da ação do Corra Pro Abraço



Gamboa, Água de Meninos, Largo dos Mares, Baixa dos Sapateiros, Campo da Pólvora, Aquidabã, Piedade, Gravatá, Nazaré São alguns dos bairros em que o Corra Pro Abraço realizará as doações



Segundo Trícia Calmon, coordenadora do Corra Pro Abraço:

"Pessoas em situação de rua não têm facilidade de acessar torneiras, de tomar banho, e nem a materiais de higiene pessoal. Estamos disponibilizando também água mineral para que não tenham que beber de qualquer lugar. O objetivo é levar informação para que elas se protejam mesmo com essas limitações".

Ajude um idoso

Os idosos formam o grupo mais vulnerável aos males da Covid-19. Sobretudo a eles é recomendado o isolamento social, sem visitar lugares como supermercados e farmácias. Um simples ato pode ajudá-los - e já tem muita gente se movimentando para isso.

414 mil É a estimativa de pessoas com mais de 60 anos de idade em Salvador A quantidade equivale a 14,5% da população total da capital Essa é, justamente, a faixa etária de maior risco na Covi-19



*dados da Pnad Contínua, do IGBE, em 2018





Os 10 bairros com mais idosos em Salvador:

Canela (20,32% da população do bairro) Vitória (19,31%) Barra (18,82%) Graça (18,02%) Boa Viagem (15,93%) Centro (14,13%) Saúde (13,96%) Bonfim (13,61%) Barris (12,88%) Nazaré (12,49%)

*dados do Censo 2010 do IBGE de pessoas acima dos 65 anos





#TodosPorTodos

Qual é a ação? Serviço na internet busca reunir pessoas que precisam de ajuda, como idosos, a voluntários dispostos a oferecer essa ajuda. Desde uma ida ao mercado ou à farmácia, um passeio com o cachorro ou uma simples conversa.

Como funciona? Entrar no site do serviço e se cadastrar em uma das duas categorias: preciso de ajuda ou quero ajudar. A equipe do #TodosPorTodos vai separar a pessoa por regiões em que moram.

Contato? Site do serviço: https://todosportodos.org/

500 voluntários cadastrados já tem o serviço



30 pedidos de ajuda foram lançados no site



Segundo Shankar Cabus, programador e idealizador do #TodosPorTodos:

"A dificuldade é fazer a ideia chegar nos idosos, que nem sempre estão tão presentes nas redes sociais. Podemos unir pessoas que moram perto, numa mesma rua ou bairro"





Cartaz para idosos do CORREIO

Qual é a ação? O CORREIO disponibiliza em seu site um cartaz pronto. Basta imprimir o arquivo, preenchê-lo com os seus dados e colocá-lo no elevador ou no mural do seu condomínio ou na caixa de correspondências de seus vizinhos idosos.

Onde baixar? Na página da campanha Salvador Unida (https://oferta.correio24horas.com.br/salvadorunida) ou direto no link: https://bit.ly/2QPuYfo/





PARA SE AJUDAR

Converse sobre a Covid-19

O mais importante nesta crise é não superlotar as unidades de saúde. Como fazer, então, para não se precipitar com alguns sintomas - febre, coriza, tosse - e só ir a um hospital quando for realmente necessário? Calma: tem um serviço para te ajudar.

3 mil Ligações por dia, em média, recebeu o Tele Coronavírus do Governo do Estado Os dados são dos dois primeiros dias inteiros de funcionamento do serviço, 25 e 26 de março



155 É o número para falar com o Tele Coronavírus de forma gratuita 7h às 19h é o horário de funcionamento do serviço



1,2 mil Estudantes do 5º e 6º ano de Medicina estão disponíveis para conversar com a população Eles podem tirar dúvidas sobre sintomas e recomendar o que fazer



70 Médicos estão supervisionando os estudantes que estão prestando o serviço O Tele Coronavírus também produzirá um banco de dados sobre a Covid-19



Converse com um psicólogo

Ficar isolado por muitos dias, sem contato com amigos ou com a família, pode potencializar ou gerar um mal aterrorizante: a ansiedade. Mas, calma! Tem muita gente à disposição para te ouvir e te ajudar de graça.

18,6 milhões De brasileiros sofrem de transtorno de ansiedade O Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo O número corresponde a 9,3% da população do país



*Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgados em 2019





Psicólogos voluntários da Bahia

Qual é a ação? Um grupo de 16 psicólogos está à disposição para ouvir pessoas que estejam passando por uma crise emocional devido ao isolamento.

Como funciona? As conversas são por telefone, e duram geralmente 20 minutos. Os psicólogos se revezam para atender segunda a sexta, das 5h às 23h.

Contato? Confira a lista de psicólogos voluntários no site do Correio, através do link: https://glo.bo/2wIpkFd

Psicólogos da Unijorge

Qual é a ação? Um grupo de psicólogos formados ou extensionistas da Unijorge está disponível para conversar com pessoas afetadas psicológicas pelo momento.

Como funciona? Conversas por telefone, com duração de 20 minutos. Os psicólogos estão disponíveis em diferentes horários.

Contato? Confira a lista de psicólogos à disposição no perfil da Unijorge no Instagram: @unijorge_oficial





Faça um curso online

Várias instituições liberaram cursos gratuitos (com certificado!) para serem feitos pela internet durante esse período de isolamento. Algumas delas: Prefeitura de Salvador: https://bit.ly/InPactoRecomenda/ Fundação Getúlio Vargas: https://educacao-executiva.fgv.br/ba/salvador Senac: https://www.ead.senac.br/ Senai: http://www.fieam.org.br/senai/senai-ead/ Sebrae: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline Senar: http://ead.senar.org.br/ Fundação Bradesco: https://www.ev.org.br/Cursos



PARA SE DIVERTIR

Veja seu artista favorito

Inúmeros artistas no Brasil e no mundo tiveram que cancelar suas apresentações previstas para março e abril por conta do surto da Covid-19. Qual a solução para matar a saudade dos fãs? Fazer lives no Intagram e no Youtube.

OSBAflix

19 Concertos fará a Orquesta Sinfônica da Bahia (OSBA) durante os meses de março e abril

#OSBAflix É o nome do projeto, que traz três lives por semana no Instagram da OSBA

1,3 mil Pessoas assistiram à primeira transmissão, na terça-feira (24), com uma apresentação de violino

As apresentações são didáticas Visando apresentar os instrumentos e a história das peças para os seguidores Confira a programação completa no Instagram da OSBA: @orquestrasinfonicadabahia



Bell Marques + Rafa e Pipo

150 mil Pessoas, ao todo, assistiram à live de Bell Marques com os filhos, Rafa e Pipo, na última terça-feira (24)

30 mil Pessoas foi o pico de audiência no mesmo momento durante a live, que durou 90 minutos

997 mil Seguidores tem Bell Marques em seu Instagram: @bellmarques. O cantor promete outra live se chegar a 1 mihão







Segundo o próprio Bell Marques:

"A live foi bacana demais! Ter um gosto, mesmo que distante, de estar no palco foi uma grande alegria. Tivemos um probleminha técnico, por conta de sinal, que acabou encurtando nossa transmissão. Se dependesse da gente, levávamos mais! Fiquei muito feliz com o carinho que recebi e pela certeza de que meus fãs, amigos e seguidores estão bem, se cuidando, em casa"

Festival Música Em Casa

50 Artistas brasileiros - pelo menos - têm se apresentado em lives em seus perfis de Instagram

Festival Música Em Casa É o nome da ação, lançada pela Universal Music. Artistas como Sandy, Michel Teló e Mumuzinho estão na lista

29 de março É a data da última sessão de apresentações. A programação está no Instagram do festival: @festivalmusicaemcasa



Visite um museu

Ainda não visitou os museus da sua cidade? Pois três museus de Salvador liberaram um tour virtual durante este período de isolamento. Conheça, se encante e visite 'de carne e osso' quando voltarem a ser liberados:

80 Obras de fotógrafos e artistas plásticos traz o Museu de Arte Moderna (MAM) em seu tour virtual No site: www.bahiaview360.com.br/mam



3.800 Peças tem o acervo do Museu da Misericórdia, no Centro Histórico, que pode ser visitado num tour virtual No site: https://tourvirtual.santacasaba.org.br/



Segundo a museóloga do Museu da Misericórdia, Osvaldina Cezar:

"Outros museus do Brasil e do mundo também fazem uso da ferramenta como atrativo e para ampliar o acesso da população à cultura. Neste momento de isolamento social que estamos vivendo, o recurso se torna uma excelente alternativa para entreter os apreciadores da arte, adultos e crianças".

125 Anos de atividade tem o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, entidade fundamental para a memória do estado No site: http://www.bahiaview360.com.br/ighb360/



Divirta as crianças

Mais difícil que a quarentena é passar a quarentena com crianças em casa. Ainda bem que alguns profissionais estão criando lives no Instagram e no YouTube para contar histórias e entreter os pequenos nesse período.

52 mil Visualizações únicas já teve a contadora de histórias Camila Genaro desde o dia 16 de março, quando começou as lives no seu Instagram A contadora lê um livro escolhido pelos seguidores todos os dias, às 15h Instagram dela: @camila.genaro







Como diz a contadora Camila Genaro:

"Sempre digo nas lives que a gente precisa estar isolado por conta do vírus, mas não precisa estar sozinho. E esses encontros diários estão sendo meu combustível, meu remédio. A troca é sempre incrível, o pós-transmissão também, em que tento responder a todo mundo"

6 mil Acessos únicos durante a live no Instagram é a média de audiência da contadora de histórias Fafá Conta desde 16 de março A atriz faz lives às 10h30 nos dias de segunda, quarta e sexta e às 16h30 nos dias de terça e quinta-feira Instagram dela: @fafaconta



40 mil Seguidores ganhou a contadora de histórias Marina Bastos desde que começou com as lives no período de quarentena A contadora de histórias faz lives todos os dias às 12h30 em seu perfil de Instagram desde 16 de março Perfil dela: @marinabastoshistorias



88% Dos seguidores de Mariane Bigio são mulheres. A contadora de histórias infantis tem tido audiência média de 3 mil pessoas na lives do Instagram 51% dos seguidores tem entre 35 a 44 anos. Mariane é de Recife e faz suas lives todos os dias, às 18h Instagram dela: @marianebigio







PARA FACILITAR A VIDA

2 milhões De usuários já teve o site de treinos gratuitos online da Smart Fit em sua primeira semana de funcionamento O serviço Treine Em Casa traz no momento 49 aulas de diferentes modalidades; mais aulas serão criadas 30 minutos têm as aulas, preparadas para serem realizadas em espaços pequenos da casa Serviço no link: https://treineemcasa.smartfit.com.br/



500 Compras por dia, em média, tem recebido o site do Hiperideal, que permite comprar virtualmente e receber em casa O serviço de delivery do supermercado atende pelo menos 19 bairros de Salvador e Região Metropolitana O supermercado ainda criou um horário exclusivo para atendimento a maiores de 60 anos, das 6h às 8h Compras online no link: https://www.hiperideal.com.br/



Entrega grátis Para clientes maiores de 60 anos está oferecendo a rede de supermercados Redemix por conta da pandemia O serviço está disponível em lojas de seis bairros: Alphaville, Horto Florestal, Itaigara, Pituba, Vila Laura e Vilas O supermercado permite que sejam realizadas compras pelo telefone Mais informações no Instagram: @redemix_oficial







O Salvador Unida é uma iniciativa do Jornal CORREIO em parceria com o Sebrae, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio do Fecomércio, Sotero Ambiental, Acomac, Salvador Bahia Airport, Fieb, Hapvida, Ademi, Viltalmed, Intermarítima, Claro, Hapvida e Hospital da Bahia.