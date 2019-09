Pequenos provedores crescem e já contam com 8,6 milhões de clientes no país

A palavra crise, definitivamente, não faz parte do vocabulário dos provedores regionais de internet. Com preços competitivos, tecnologia de ponta, investimentos em áreas remotas e atendimento personalizado, as empresas deste setor têm crescido em ritmo chinês no Brasil e o que é mais impressionante: acabam de assumir a vice-liderança no segmento de banda larga fixa. Juntos, os pequenos provedores possuem 8,6 milhões de clientes em todo o país - número só superado pela Claro, que conta com 9,5 milhões de contratos ativos, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A história dos Provedores de Acesso à Internet (ISPs) – como são chamados os pequenos provedores – conversa de alguma forma com a das grandes operadoras. Isso porque eles cresceram e ganharam musculatura na chamada "zonas de sombra", ou seja, em áreas onde as grandes corporações não chegavam ou não têm interesse em oferecer o serviço, como os bairros periféricos das capitais, as pequenas cidades do interior e a zona rural.

"As grandes operadoras precisam fazer investimentos em diversas outras áreas, como telefonia móvel e fixa e TV paga. Com isso, acabam muitas vezes não atendendo com banda larga fixa a periferia e o interior. É aí que os pequenos provedores entram. Antes, o serviço era oferecido via rádio, agora essas empresas já entram nas pequenas cidades com fibra ótica", diz a jornalista Miriam Aquino, diretora da Momento Editorial e coordenadora do congresso INOVAtic, que começa hoje no Senai Cimatec, em Salvador. "Temos neste mercado empresas com os mais diversos perfis, desde aquelas já consolidadas, com presença nacional, até aquelas que só atuam em uma ou duas bases", acrescenta.

Segundo o analista de sistemas André Costa - CEO da Use Telecom e diretor de serviços para Associados da Abranet (Associação Brasileira de Internet) - hoje, em todo o país, são mais de 12 mil provedores regulares e centenas de outros que ainda não se formalizaram. O setor emprega cerca de 250 mil pessoas.

Ele conta que a Anatel deu uma ajuda importante para o setor, reduzindo a burocracia para a obtenção da outorga, a chamada SCM (Serviço de Comunicação Multimídia). O cadastramento de empresas com até 5 mil usuários ficou mais simples e rápido, e isso favoreceu as pequenas e microempresas. "Os pequenos provedores têm levado serviço, banda larga com fibra ótica e de qualidade, para lugares que não tinha nada. E têm feito isso com recursos próprios", diz Costa, acrescentando ainda que os provedores regionais oferecem pacotes de internet a partir de R$ 40/R$ 50.

Exemplos baianos

Há dez anos no mercado, a Use Telecom hospeda regionalmente os dados de empresas de conteúdo para internet, como Google, Facebook, Netflix e WhatsApp. É ainda a provedora oficial da Campus Party Bahia até 2022. Mas não apenas isso: oferece link dedicado em fibra ótica para provedores locais de internet que, por sua vez, disponibilizam um serviço melhor, de alta disponibilidade, para os consumidores finais de diversos bairros de Salvador, como Alphaville, Periperi e Canabrava, e de outros estados, a exemplo de Sergipe e São Paulo.

A empresa acaba de comprar um pequeno provedor em Morro de São Paulo. "Já implantamos 18 quilômetros de fibra em Morro e vamos expandir em mais 20 km, e daí conectar todas as residências, que hoje são atendidas por internet via rádio ou a cabo de rede", conta André Costa, informando ainda que, além de banda larga, o projeto prevê a oferta de telefonia fixa com ligações ilimitadas.

A Use está levando fibra ótica também para o distrito de Roda Velha, em São Desidério, no oeste da Bahia. "É uma localidade com pouco mais de 4 mil moradores, sem acesso a telefonia móvel, e que já já contará com os benefícios da internet de alta velocidade", diz.

O analista de sistemas André Oliveira, 37 anos, e outros dois sócios fundaram a Core 3 Tecnologia, em Feira de Santana, em 2012. A empresa é forte na área corporativa. Só no município, são mais de 700 empresas clientes. "Atendemos empresas hoje na Bahia toda e em vários estados do país", conta Oliveira.

A área residencial - também atendida com fibra ótica - veio na sequência. Hoje são mais de 14 mil usuários neste segmento, uma mega-estrutura e 68 funcionários diretos, informa o executivo. "Vamos expandir muito até o final de 2020. Estamos construindo um data center aqui em Feira. São mais de R$ 6 milhões de investimentos em infraestrutura. Vamos ter ainda um super polo de tecnologia dentro da sede da Core", afirma o empresários, informando que os preços oferecidos pela empresa chegam a ser 30% mais baratos do que o das grandes operadoras.

Ele diz que só no mercado de Feira, a Core 3 pode quintuplicar de tamanho. A intenção é alcançar 60 mil clientes no município nos próximos dois anos. Os investimentos previsto são da ordem de R$ 12 milhões. "Depois a intenção é expandir para outras cidades".

Com sede em Salvador e 152 funcionários, a ITS Brasil foi fundada por Daniel Landim, há 14 anos. Opera no segmento de provimento de internet para pessoa jurídica, atendendo empresas, provedores de internet e governo. Está presente em mais de 32 municípios do estado. "Estamos fazendo um projeto de expansão para ss regiões sul, sudoeste e norte da Bahia", afirma Landim. O objetivo, acrescenta ele, é levar infraestrutura de rede para regiões ainda carentes de tecnologia.

Ele afirma ainda que o provedor regional tem preços tão competitivos quanto as das grandes operadoras mas com a facilidade de estar mais próximo do clientes. "É uma atendimento mais rápido e personalizado", destacou.





Presidente da Anatel abre congresso hoje

Com o tema "Conectando o Nordeste à Inovação", o Congresso INOVAtic reunirá hoje e amanhã, no Senai Cimatec, em Salvador, especialistas e representantes das agências reguladoras e dos governos federal e estaduais. Além de discutir a participação dos provedores regionais na expansão da banda larga no Brasil, o evento vai debater ainda diversos assuntos como a a lei de proteção de dados e privacidade e a a pirataria na TV paga. O INOVAtic será aberto oficialmente pelo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Leonardo de Morais

Entre os palestrantes estão Marcelo Bechara, diretor de Relações Institucionais do Grupo Globo; Artur Coimbra, diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;Carlos Azen, gerente do Departamento de Telecom TI e Economia Criativa do BNDES; Leonardo Contrucci, diretor de Inovação da Claro Brasil; Felipe Cansanção, diretor Presidente da Aloo Telecom, dentre outros.



Governos

"Uma das principais razões para realizar este evento aqui Bahia é que os governos da região Nordeste têm implementado políticas públicas diferenciadas visando a expansão da banda larga, e buscando alternativas para viabilizar, ampliar e melhorar a capacidade das redes", diz a jornalista Miriam Aquino, coordenadora do INOVAtic. "Além disso, aqui no Nordeste, segundo a Anatel, se concentra o maior número de pequenos provedores de internet".





Programação de hoje

8h | 9h – Credenciamento e Welcome coffee

9h | 10h30 – Painel 1

A expansão da banda larga fixa na região e as demais infraestruturas

Moderador: * André Felipe | Presidente do Conselho de Administração da Abrint

* Andre Costa | Diretor da Abranet

* André Telles | Diretor de atacado da Oi

* Alan Silva Faria | Sócio da Silva Vitor, Faria & Ribeiro Advogados Associados

* Artur Coimbra | Diretor do Departamento de Banda Larga do MCTIC

* Kátia Cilene Falcão Xavier | Engenheira Sênior do Departamento de Processos de Rede da Coelba

* Marcos Kazushi | Gerente Comercial de Vendas de Sistemas de Banda Larga da Furukawa

10h30 | 10h50 – Key Note Speaker

* Newton Hamatsu | Superintendente da Finep

– Finep: Mecanismos de apoio ao setor de TICs e à indústria 4.0

10h50 | 11h – Coffee Break

11h | 11h30 – Key Note Speaker

* Yanis Cardoso Stoyannis | Gerente de Consultoria e Inovação em Segurança da Informação da EMBRATEL

– Gerenciando Riscos Cibernéticos na Era da Privacidade e Transformação Digital

11h30 | 12h10 – Painel 2

A Lei de Proteção de Dados e Privacidade.

* Daniel Douek | Advogado do Escritório de Advocacia Pereira Neto Macedo Advogados

* Fabio Koleski | Gerente de Interações Institucionais, Satisfação e Educação para o Consumo da Anatel

12h10 | 12h40 – Key Note Speaker

* Carlos Azen |Gerente do Depto de Telecom TI e Economia Criativa do BNDES

– Provedores regionais, inclusão digital e BNDES

12h40 | 13h10 – Key Note Speaker

* Leonardo Euler de Morais | Presidente da Anatel

– Expansão da Banda Larga: aspectos regulatórios

13h10 | 14h20 – Almoço

14h20 | 14h50 – Key Note Speaker

* Gil Giardelli | Especialista em marketing e cultura digital

– A economia digital

14h50 | 15h50 – Abertura Solene

* Adélia Pinheiro | Secretária da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia

* André Felipe | Presidente do Conselho de Administração da Abrint

* Andre Costa | Diretor da Abranet

* Angelo Coronel | Senador PSD-BA

* Argemiro Sousa | Diretor de Negócios da Padtec

* Antonio Nunes | Diretor-Presidente do MAPA – Governo do Maranhão

* Claudio Ricardo Lima | Presidente da Citinova – Fortaleza/CE

* Davi Telles | Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Maranhão

* Fábio Vilas-Boas | Secretario de Saúde do Governo do Estado da BA

* Leonardo Euler de Morais | Presidente da Anatel

* Luiz Garcia Hermida | Diretor e Conselheiro da FIEB

* Marcos Costa | Coordenador Executivo do Parque Tecnológico da Bahia

* Marcos Kazushi | Gerente Comercial de Vendas de Sistemas de Banda Larga da Furukawa

* Robson Lima | Presidente da Abramulti

* Ruben Delgado | Presidente da Softex

* Vander Luiz Stephanin | Vice Presidente Nacional da Aberimest

15h50 | 16h30 – Visitação a Feira

16h30 | 17h45 – Painel 3

As iniciativas dos governos para a expansão da banda larga. Financiamento, políticas diferenciadas, C&T polos

Moderador: * Ruben Delgado | Presidente da Softex

* Adélia Pinheiro | Secretária da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia

* Artur Coimbra | Diretor do Departamento de Banda Larga do MCTIC

* Claudio Ricardo Lima | Presidente da Citinova – Fortaleza/CE

* Davi Telles | Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Maranhão

* Palestrantes confirmados