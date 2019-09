'Perco tudo, mas não dou um centavo', diz ex-Pânico sobre dívida de pensão

O humorista Carlinhos Silva, conhecido como Mendigo do Pânico, que está foragido da Justiça por dever cerca de R$ 650 mil em pensão alimentícia, afirmou que parou de fazer os pagamentos "porque não existe penitência para a mulher".

Em entrevista ao Fofocalizando, Carlinhos disse que está "cuidando da minha cabeça". "Tenho dois acordos assinados que não foram cumpridos. Parei de pagar a pensão porque não existe penitência para a mulher. A Justiça e a mãe do meu filho não me respeitam. Tenho todos os documentos. Não é possível que chegou a esse ponto! Há seis anos não tem acordo. Para eles virou questão de honra me colocar na prisão. Sei o que o menor precisa. Acabaram com a minha família, não sei o que meu filho pensa de mim. Por que tenho que respeitar a Justiça se ela não me respeita?", afirmou.

Ele contou que não vê mais o filho e contou que seu apartamento foi penhorado por conta da dívida. Disse ainda que está sendo injustiçado. "A minha cobertura, que é marvilhosa, está penhorada. Não posso trabalhar para pegar a pensão. Sou um pai injustiçado, sempre implorei para estar com meu filho. Dinheiro vai depois, primeiro é meu filho. Tentei de novo o acordo, pagar escola, plano de saúde e comida. Mas ela não quer acordo! A pensão está em quase sete mil reais e eu tenho que trabalhar", argumenta.

Para ele, a sua ex-mulher está interessada apenas em sua prisão. "Caso eu vá preso hoje, deve ter uma festa preparada. Quando eu descobri que o problema não era mais dinheiro, deixei de pagar. Eu perco tudo, volto para a m..., mas não dou um centavo. Ninguém vai devolver os oito anos de vida do meu filho. Meu apartamento está penhorado, preciso trabalhar. Que direito do menor esses caras defendem?".

Carlinhos e a assistente de palco Aline Hauck têm juntos o filho Arthur Henrique, de 8 anos. Em 2018 ele já tinha dito que não pretendia pagar a dívida. "Se for para ser preso, eu vou, mas não vou mais pagar pensão para não ver meu filho. Não tenho medo de cadeia. Criança virou um bem, cara. Mesmo se eu tivesse [dinheiro], não iria pagar, a não ser que ela pague o tempo que perdi com meu filho", disse ele.