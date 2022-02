Percussionista de Brasília realiza oficina de Agbê na praia de Ondina

Gio Paglia, arte educadora, ativista, mulher preta e percussionista de Brasília (DF), traz para Salvador a Oficina de Agbê. Uma ação que é parte integrante do seu projeto pessoal intitulado Agbelas, que consiste numa experimentação percussiva afrobrasileira, que tem como protagonista este instrumento de origem africana conhecido também como xequerê.

A Oficina de Agbê, será realizada no sábado (5), das 16h às 18h, na Praia de Ondina e a inscrição custa R$70. Gio destaca que a oficina é direcionada para mulheres que gostam ou tocam percussão e desejam ampliar seu repertório musical.

"No coração de Salvador, berço de nossa história afro brasileira, iremos experimentar diversos ritmos como o Samba Reggae, Maracatu e Ijexá, com nosso mestre agbê", contou Gio.



Outro ponto de destaque da oficina é o contato com a natureza, de acordo com a percussionista, a escolha de trazer o trabalho para a capital baiana no mês que vem, tem haver com festejos destinados à rainha das águas.

"Ouvindo os chamados de mãe Iemanjá durante a nossa Oficina vamos cantar, tocar e dançar com os pés na areia, agradecendo as bênçãos de Janaina", explica.



Durante a aula com Gio Paglia haverá a participação do percussionista Bira Santos (BA), alagbê do terreiro Ilê axé Omim J’Oba.