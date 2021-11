Perdeu o Afro Fashion Day? Assista ao Filme do desfile AGORA

Lindo, perfeito, tudo. Assim foi e é o Afro Fashion Day. Não poderia ser diferente em 2021. O filme do desfile da 7ª edição do evento foi lançado neste sábado (20), Dia da Consciência Negra, no Instagram e YouTube do CORREIO. Assista no vídeo logo abaixo.

O evento foi gravado na estação Campo da Pólvora do Metrô de Salvador. Ao total, 47 modelos, todos negros, desfilaram, e 38 marcas baianas de moda estiveram presentes. Agora, vem a público o ponto alto do projeto, que coloca a representatividade em foco: a produção que mostra além de todo o desfile, detalhes dos bastidores.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Grupo Boticário, Hapvida, TikTok, com apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae, apoio do Shopping Barra, Laboratório CLAB, CCR Metrô, Vizzano, Clube Melissa e Suzano.