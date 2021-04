Perdeu o dia da vacina? Retardatários podem se vacinar mesmo após 'data' referente à idade

O secretário municipal de Saúde de Salvador, Leonardo Prates, destacou, nesta sexta (16), algumas dúvidas de idosos sobre o calendário da vacinação contra o coronavírus. Entre as principais questões estão a dos retardatários da vacina sobre a possibilidade de se imunizar após a data divulgada para sua idade.

O secretário esclareceu que sim, não há nenhum impedimento em se vacinar dias após a data referente à idade do piso vacinal. "Se a pessoa tem 66 anos e pode continuar se vacinando? Pode! Quando a gente desce a idade, a gente desce o piso. Ou seja, amanhã é a vacinação de 61 anos ou mais. Então, se você tem 62, 63, 66, 67, ou mais, você pode ir tomar sua vacina", reforçou o secretário.

Neste sábado (17), Salvador começa a vacinar pessoas com 60 anos ou mais. Pela manhã, o atendimento será para pessoas com idade igual ou superior a 61 anos, nascidas de janeiro de 1960 até 17/04/1960, entre 08h e 12h. Já pela tarde, a vacinação será para as pessoas nascidas de 17/04/1960 até 17/07/1960, entre 13h às 18h.