Perfeito como mandante, Bahia mira jogos fora de casa pelo G6

A era Roger Machado no Bahia está sendo marcada pela força dentro de casa. Desde que o treinador assumiu o time, o tricolor ganhou todos os oito jogos que fez como mandante. Jogando em seus domínios, a invencibilidade tricolor é de 10 partidas.

Esse desempenho se reflete diretamente em campo: título do Baianão, classificação às quartas de final da Copa do Brasil e início com G6 do Brasileirão. Mas, agora, o Bahia tem dois jogos em sequência fora de casa para se manter no pelotão de frente durante a pausa para a Copa América.

No próximo sábado (8, o Esquadrão vai encarar o Ceará, no estádio do Castelão. Já na quarta-feira, dia 12, o adversário será o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Depois disso, o time ganha uma folga no calendário e só volta a entrar em campo em julho, após a Copa América, quando receberá o Santos, na Fonte Nova.

Os duelos fora de casa têm sido um calo no sapato tricolor, mas o time conseguiu bons resultados nos últimos dois jogos longe de Salvador: empate em 0x0 com o São Paulo, pelo Brasileiro, e triunfo sobre o mesmo rival por 1x0, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Por isso, no Fazendão, a meta é manter a mesma pegada que a equipe tem tido em casa e somar o máximo de pontos possíveis fora. No entendimento do Bahia, os triunfos como visitante vão ser o diferencial na briga por uma vaga na Libertadores.

Um exemplo é o Atlético-MG, que no ano passado ganhou cinco dos 19 jogos fora do seu mando e terminou o Brasileirão no G6. O próprio Bahia poderia ter terminado em melhor colocação se tivesse vencido mais do que os dois jogos que conseguiu.

Hoje o elenco tricolor se reapresenta e inicia a preparação para o duelo diante do Ceará. Além de definir a estratégia para o confronto, a semana servirá para recuperar os atacantes Rogério e Gilberto. O primeiro trata de um problema na coxa. Já o camisa 9 reclamou de um desconforto muscular e foi poupado no triunfo de 1x0 sobre o Grêmio.