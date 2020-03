Performers baianas fazem show no Instagram durante isolamento social

Para combater o avanço do Coronavírus ao redor do mundo e no Brasil, autoridades em saúde e gestores públicos orientam que as pessoas permaneçam em casa e façam o isolamento social. Muita gente tem se mobilizado e produzido conteúdo especial para a internet como forma de incentivo para que as pessoas não saiam de casa.

Dois dos principais nomes da cena drag de Salvador, Spadina Banks e Aimee Lumiére se juntaram ao time de artistas que estão garantindo entretenimento ao público durante o distanciamento social recomendado.

Às segundas-feiras, a partir das 21h, elas dividem a tela durante duas horas de show no perfil de Spadina no Instagram (@spadinabanks). Na programação, o humor dá o tom em uma rádio novela onde não vale roteiro: o improviso e a criatividade dão a ordem na apresentação. O evento, batizado de Rádio Inédita, conta ainda com participações especiais do público, convidado para a live para indicar músicas que marcam as suas histórias, para uma playlist colaborativa que vai sendo montada semana a semana.

Outras drags famosas na cena de Salvador também estão começando a apresentar os shows em lives nos seus perfis no Instagram. Toda terça, a partir de hoje (24), Malayka SN apresenta, a partir das 21h, o show A Terça Mais Estranha do Mundo, no perfil @malaykasn.

Às quartas, a partir das 19h, a drag Petra Perón apresenta o De Cara com Petra Perón, um programa de entrevistas no perfil @petraperon. Também neste dia Melanie Mason e Lola Apple apresentam a live Show à Domicílio no @melanienoinsta e @almeida.apple.

Já nesta quinta e na próxima tem SexyBeck Live, a partir das 21h, no perfil @beckmaryjane com a drag Mary Jane Beck compartilhando histórias engraçadas e inusitadas de paquera.

Às sextas-feiras tem show de Spadina Banks e Aimee Lumiere, a partir das 21h, nos perfis de @spadinabanks e @aimeelumiere. Além de entrevistas com o público e outros artistas locais, as duas apresentam também o tradicional Lip Sync, dublando canções famosas conhecidas pelo público.

Outra atração desta sexta-feira é a adaptação em formato de live do show Lésbicas Futuristas, que as drags Eva Sattiva, Towanda Verde Frita e Nagila Goldstar apresentam em bares e casas de shows na cidade. Será a partir das 20h, no perfil @nagilagoldstar.

A partir de 3 de abril também vai rolar live com drags da festa Shantay no perfil @festashantay. A estreia é com Gotham Waldorf, às 21h.

