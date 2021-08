Perigo na hora do lanche: veja dicas para um recreio mais seguro no presencial

No início, a massoterapeuta Edla Calmon recebeu a notícia da possibilidade de retorno presencial do filho Davi, de 11 anos, com cautela e tratou logo de se informar antes com a escola e conversar muito com ele sobre todos os riscos e cuidados que deveria tomar nessa fase, afinal, nenhum lugar é o mesmo durante uma pandemia: “Eu já orientei e conversei bastante que tudo agora é diferente. Davi deve levar uma máscara reserva e não pode esquecer o álcool em gel de maneira nenhuma. Além disso, manter a distância dos coleguinhas, não dividir o material escolar e nem tirar a máscara, só mesmo no momento do lanche”, afirma.

Davi está no 4º ano e é aluno de uma escola municipal localizada no subúrbio. Ele é um dos 142 mil estudantes que, a partir de segunda-feira (23), poderão estar de volta às atividades presenciais em sala de aula, após a Prefeitura de Salvador e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB-BA) chegarem a um acordo quanto ao retorno.

Edla fez questão de visitar a escola antes da abertura. Uma das principais preocupações era a hora do recreio e o momento do lanche. Isso, por dois motivos: um, por ser mais difícil evitar o contato entre as crianças e o outro, porque durante a merenda, todo mundo ia estar sem máscara.

“Meu maior receio era que ele ficasse exposto, mas vi que os profissionais estão bem preparados. Garantiram que vão monitorar o distanciamento e que as crianças vão lanchar na sala. Ele vai levar a merenda dele todos os dias, sempre que eu puder, mas já tem tudo aqui separado que vai na mochila: os talheres, o copo e a garrafinha de água. Os pais também precisam instruir seus filhos”.

A mãe de Davi tem razão. Enquanto a escola deve garantir medidas que possam amenizar os riscos de contaminação pela covid, a família deve fazer bem o dever de casa de preparar a criança para essa escola onde não pode mais dividir a merenda com o coleguinha. Ouvimos alguns especialistas em saúde infantil que destacaram algumas orientações e cuidados importantes, sobretudo, no momento do recreio (confira abaixo).

Uma das medidas, como pontua a pediatra Juliana Cabral de Oliveira, é justamente redobrar a atenção na hora do intervalo:

“Na hora do lanche, as crianças precisam retirar suas máscaras e, por isso, devemos ter um cuidado ainda maior para evitar a contaminação. É fundamental não dividir a merenda, manter o distanciamento mínimo de 1,5 m dos colegas durante a refeição e se alimentar em ambientes com grande ventilação”.

A infecto pediatra do Departamento de Infectologia da Sociedade Baiana de Pediatria (Sobape), acrescenta que os riscos são semelhantes a qualquer outro ambiente em que ocorra quebra de protocolos. “O que é necessário é manter a higienização das mãos com frequência, seguir o uso de máscaras e não ir para escola caso apresente algum quadro suspeito de covid”, complementa.

Na rede municipal, a recomendação é de que a merenda seja servida na sala de aula com a entrega de kits de lanches prontos e individuais. A higienização das lanchonetes e refeitórios devem acontecer a cada três ou quatro horas com intensificação da limpeza dos balcões. Ainda segundo a Smed, o intervalo teve o tempo reduzido e vai ser intercalado entre as turmas. As unidades de ensino que possuem área para recreação devem realizar o recreio monitorado pelos professores e auxiliares de classe.

E nas escolas particulares?

Ana Clara, 14 anos, retornou recentemente às aulas presenciais. A mãe, Saionara Andrade, conta que a escola instalou bebedouros por aproximação. Clara só lancha na sala e leva a merenda de casa, mas toma um café bem reforçado antes de ir e só come se, realmente, tiver vontade. “Ela leva um bolinho, uma fruta, água de coco nada que vá ter muito contato com as mãos. Até a água é a de casa. O lanche dura apenas 10 minutos e, depois, ela passa mais 10 minutos no pátio que está todo marcado com o distanciamento”.

Para quem vai levar o lanche, a nutricionista da Clínica da EMEG, Luana Ferrari, sugere, inclusive, algumas opções que evitam esse contato direto com as mãos. “Suco, Frutas, cubinhos de queijo, bolo saudável de banana ou maçã, tudo isso cortadinho em pedaços e com um talher. Ovo de codorna e iogurte integral são mais algumas opções. Outro detalhe é fazer a higienização correta das frutas e da embalagem de algum produto, por exemplo”, aconselha.

***

RECREIO MAIS SEGURO

Merenda na sala de aula

É importante que o local tenha uma ventilação adequada. Ao retirar a máscara para fazer o lanche, oriente a criança a fazer a higienização das mãos e seguir as recomendações da professora em permanecer na sala, respeitando o distanciamento entre os colegas. Após comer, higienize as mãos mais uma vez e faça a troca da máscara.

Não compartilhe merenda e utensílios

Vale levar a própria merenda de casa. Ninguém deve compartilhar e nem trocar o lanche com o colega. A medida é importante para todos os itens de uso pessoal: do copo ao material escolar. Ao preparar o lanche, fica aqui o reforço de redobrar todos os cuidados básicos de higiene antes e durante o preparo dos alimentos.

Cada qual com sua garrafa de água

A recomendação é que cada estudante leve sua garrafa de água de casa. Ao reabastecer, alerte para só usar o bebedouro sem esguicho e evitar o contato com o bico ejetor.

Sem aglomeração

Na fila da cantina, todo mundo precisa manter o distanciamento de 1,5 m e seguir a marcação. Se a criança precisar ter algum contato com dinheiro, peça para ela não esquecer de higienizar as mãos e, inclusive, ficar atenta ser observar alguém trabalhando sem máscara ou sem fazer o uso do álcool em gel.

No pátio

Aqui também, é necessário levar em consideração o esquema montado pela escola nesse revezamento durante o recreio. Mais uma vez, o distanciamento é fundamental, uso de máscara e evitar o contato direto com os colegas, sem beijo e nem abraço.

Para os pais

Conheça bem o plano elaborado pela escola, tire suas dúvidas e, se possível, agende uma visita com a direção. Converse bastante com seu filho sobre todas essas mudanças e a importância de manter os cuidados. E seja exemplo para ele com relação a todas essas medidas de proteção contra a covid-19, mesmo que já esteja vacinado.