Período de Carnaval não terá feriado prolongado, diz Rui

O baiano que está acostumado a curtir no Carnaval um feriado prolongado, vai ter que se acostumar a uma realidade diferente em 2022. Isso porque, além da terça-feira, que esse ano cai em 1º de março, não haverá feriado ou ponto facultativo na Bahia. Pelo menos, foi isso que garantiu o governador Rui Costa em entrevista coletiva à imprensa.

Por isso, o governador disse que não há possibilidade de adiar o feriado do Carnaval para evitar viagens e aglomerações. "Não tem o que adiar de feriado porque não existe. Nós não vamos tomar nenhuma medida em relação a isso, mas teremos expediente normal no serviço público durante esse período", informou.

Ainda de acordo com Rui, quem for servidor público e não comparecer no seu posto de trabalho durante o período, vai ter o ponto cortado do pagamento. "São dias normais de trabalho. Quem não comparecer, tem que esperar seu dia cortado como qualquer outro. As aulas da rede estadual também acontecerão como dias normais", completou.

Entrega e convênios

As falas do governador à imprensa foram dadas durante um evento, na manhã desta quinta-feira (27) no estacionamento da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Na ocasião, foram entregues 15 ambulâncias e 50 convênios foram assinados para obras de pavimentação asfáltica e outras intervenções urbanas de diversos municípios baianos.