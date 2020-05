Perito analisa linguagem corporal de mãe e filha em ‘Bel para meninas’; assista

Dono do maior canal de linguagem corporal da América Latina, com mais de 2,7 milhões de seguidores no YouTube, o perito técnico facial Vitor Santos decidiu analisar vídeos do canal ‘Bel para meninas’, que tem como protagonista a estudante Isabel Magdalena, 14 anos, no centro de uma polêmica envolvendo supostos maus tratos por parte da mãe, Francinete.

Os alegados abusos psicológicos começaram a ser apontados por internautas desde a última quinta-feira (18), quando a tag “Salve Bel para meninas” se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Foi nesse embalo que Vitor Santos publicou uma vídeo-análise intitulada ‘BEL para meninas: Abuso Psicológico? Mãe Narcisista? (Análise de Linguagem Corporal)’ em seu canal Metaforando.

O vídeo, publicado nessa quarta (20), já conta com mais de 1 milhão de visualizações apenas no YouTube e mais de 19 mil comentários. A repercussão também motivou os pais de Bel a virem a publico se pronunciarem, oficialmente, sobre o caso (ver mais abaixo).

Famoso por suas análises, Vitor Santos inicia explicando que os vídeos do ‘Bel para meninas’ que teve acesso sugerem um possível abuso psicológico infantil.

“Lembrando que aqui são apenas suposições. Nós estamos tentando compreender o que está ocorrendo nesse caso, fazendo uma análise de linguagem corporal”, delimita ele, que é perito certificado em FACS (Sistema de Codificação da Ação Facial) pelo Paul Ekman Group (PEG), nos EUA, único instituto no mundo autorizado à certificação científica em Codificação Facial pelo FACS.

Após comentar uma postagem feita por Fran, na qual não nega diretamente as acusações que vinha sofrendo, Santos avisa que tentará compreender o comportamento possivelmente narcisista da mãe da garota e encontrar uma correlação com o que é observado majoritariamente nos vídeos da Bel. “Tem que pegar comportamentos recorrentes, que aí sim pode nos dizer mais sobre o tipo de comportamento que ela tem com a própria filha", comenta ele, lembrando que não é psicólogo, mas um especialista em linguagem corporal.

"A mãe da Bel demonstra várias vezes alguns atos, de certa forma, não positivos para com a filha. Ela acaba sendo um pouco invasiva demais, revelando coisas da filha. Em mais de um vídeo expõe a filha chorando, ou por ter tirado nota baixa, ou por não ter conseguido fazer algo, enfim, alguma situação onde a Bel é menosprezada pelo contexto da situação, e a mãe expõe isso", destaca ele, que diz ter assistido a várias gravações.

Santos considera haver uma frequência muito grande de vídeos em que Bel aparece chorando e, o que mais chama a atenção, essas postagens chegam a ter mais de 2 milhões de visualizações.

"Outro tipo de traço bem recorrente é a ausência de amparo. Eu não fui capaz de observar, pelo menos vendo 10 vídeos seguidos dela, um tipo de linguagem de afeto por parte da mãe. 'A mamãe tá aqui, você tá linda', 'a mamãe te ama', 'você tá muito boa, você mandou muito bem', 'parabéns, Bel, fica tranquila. Vai dar tudo certo', 'você é ótima, você é uma garota muito boa'... Eu não fui capaz de observar isso com grande frequência. Muito pelo contrário", relata o especialista.

Um dos vídeos apresentados na análise, e também bastante repercutido por internautas, mostra a garota vomitando, “nitidamente passando mal, e a mãe, ao invés de amparar ela, obriga ela a continuar na gravação”.

Expressão de medo

Ainda de acordo com Santos, o comportamento de Bel em relação à mãe também indica possíveis problemas. Ele explica o que seria uma expressão facial positiva natural, em contraponto ao que observou nas gravações de ‘Bel para meninas’.

"Sorrisos genuínos, num timing correto, gradual, e não brusco. Porém, a gente não consegue observar esse comportamento facial na Bel. A maioria dos sorrisos dela são tensionados de forma brusca, o que nitidamente é evidenciado com uma face de sorriso forçado. Várias vezes a gente consegue observar que esses sorrisos ficam por muito tempo na face, sendo uma máscara facial muito utilizada, e em contrapartida a emoção que a gente consegue observar ali, de fato, é medo", avalia Santos.

Para Vitor, "a expressão de medo ser um comportamento emocional recorrente eu diria que é, no mínimo, preocupante, quando se está dizendo de uma relação de filha pra mãe".

Ele também se preocupa com a expressão da mãe num dos vídeos. "Em um momento onde a garota está vomitando, você tem a felicidade genuína sendo sentida pela mãe, que é mais uma vez um comportamento bem incongruente quando você diz que tem uma relação saudável com a filha".

Outro lado

Em um vídeo divulgado na página ‘Fran para meninas’, nesta quinta-feira (21), Francinete e o marido, Maurício, decidiram finalmente prestar esclarecimentos sobre a polêmica.

Em uma carta direcionada aos fãs da família, Fran nega qualquer tipo de maus tratos às filhas.

"A vocês que nos acompanham há mais de 8 anos, peço que escutem para que possa ficar tudo esclarecido. (...) Começou a circular na internet, notadamente no Twitter, a partir do dia 18 de maio, baseada numa série de notícias mentirosas e falsas, fake news, uma campanha caluniosa e difamatória contra mim e minha família. Uma verdadeira covardia que está sendo feita, visto que tal campanha não tem fundamento com fatos verídicos", diz Fran, classificando os difamadores de "invejosos e inimigos do sucesso do canal".

"Inicialmente, nos portamos de forma passiva, para justamente não dar notoriedade para tal campanha e preservar nossa família, mas infelizmente a campanha tomou uma proporção e um volume muito grandes, chamando inclusive a atenção de redes de televisão, que acabaram noticiando a existência dessa campanha caluniosa e difamatória sem o devido cuidado", justifica o casal, citando ainda o risco à integridade psiquíca, emocional e física da família. Assista.

"Nossas filhas são criadas com muito amor e respeito por nós. São crianças muito felizes e levam uma vida normal e comum a todas as famílias bem constituídas, tranquilas, do nosso país", continua na gravação de cerca de seis minutos (ver acima).