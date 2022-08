‘Permaneço no sertanejo’, diz Simone após rumores de carreira gospel

A cantora Simone Mendes revelou neste domingo (21) que continuará cantando sertanejo, apesar do fim da dupla com a irmã Simaria. A cantora se manifestou pelas redes sociais e desmentiu boatos de que ela colocaria em prática um projeto na música gospel.

“Andei lendo algumas matéria que diziam que eu seguiria carreira gospel. Todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família é cristã, mas eu ainda não vou seguir o gospel. Ainda não é tempo", iniciou.

Simone falou ainda do seu amor pelo sertanejo e antecipou que algumas mudanças no estilo poderão ocorrer. O novo projeto contará também com os mesmos músicos da ex- dupla.

“Irei continuar porque a sofrência aqui é garantida. Esse som me move, eu amo ver todo mundo cantar, se apaixonar, se divertir. Não teria como cantar outro estilo enquanto Deus não me permite”, disse.

Simone agradeceu o carinho dos fãs e dos contratantes. Comentou ainda a decisão da irmã que, por ora, manterá a pausa na carreira musical para cuidar dos filhos.

Fim da dupla

O anúncio do fim da parceria musical de 25 anos entre as irmãs Simone e Simaria foi feito na quinta-feira (18).

As irmãs vão seguir carreiras diferentes. Enquanto Simone continua nos palcos com o repertório das Coleguinhas até acabar os contratos da dupla, Simaria vai se ausentar mais ainda dos shows porque vai focar nos filhos e nos cuidados com a garganta.

Os primeiros sinais de que Simaria ensaiava a saída dos palcos ocorreu em abril deste ano. As primeiras desconfianças vieram após um episódio no Programa do Ratinho. Um áudio que viralizou nas redes sociais mostrou Simaria muito irritada com a falta de comprometimento de Simone, deixando a irmã bem chateada.

"Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação”, comentou Simaria. “Na verdade é o seguinte, para desafinar, é melhor não fazer, porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”, rebateu Simone. "Preocupação de irmã, é um cuidado, eu sei. Mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer”, lamentou a irmã mais nova.

A situação já não estava boa e Simaria, que tinha que fazer um show em Caruaru, Pernambuco, não conseguiu chegar a tempo no show e Simone teve de fazer sozinha. No entanto, no final da apresentação, quase uma hora e meia de atraso, a irmã mais velha entrou no palco e resolveu cantar suas músicas, criando um climão, tanto com Simone, quanto com os músicos e a plateia que estava assistindo.

Em conversa com o colunista do portal Metrópoles, Léo Dias, Simaria afirmou que a irmã Simone a recriminava diariamente. “Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem?”, comentou.

Na época, ela ainda disse que seria mais viável separar para ocorrer mais paz entre as duas: Se eu e a Simone tivermos que trocar essa carreira para ter essa paz, a irmandade, a gente troca. No dia em que Simone e Simaria quiserem encerrar a carreira, será lindo". Nessa mesma entrevista, Simaria também comentou sobre não poder usar suas roupas sensuais porque a irmã não achava viável mostrar o corpo inteiro.

Após as confusões públicas, Simaria decidiu se afastar dos palcos e passou a focar na criação dos filhos, sem a presença do pai, Vicente Escrig, de quem se separou em agosto de 2021.