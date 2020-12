Pernambués lidera número de casos de covid-19 em Salvador

O bairro de Pernambués continua na liderança com o maior número de casos na capital baiana. São 3.894 infectados pelo novo coronavírus, de acordo com o painel da Rede Covida, projeto da Fiocruz em parceria com a Universidade Federal da Bahia (Ufba) que acompanha os números da pandemia. A Pituba acumula o segundo maior número, com 3.490 casos confirmados da doença, seguido por Brotas, com 2.880 infectados.

Outras localidades que registram mais 2 mil casos de infecção são Santa Cruz, com 2.637 casos, seguido de Itapuã, com 2.319, São Cristóvão, com 2.189, e Fazenda Grande do Retiro, com 2.188 infectados. Os bairros com menos casos são Porto Seco Pirajá (7), Moradas da Lagoa (7), Santa Luzia (10), Santo Agostinho (11) e Aeroporto (11).

Número de casos de covid-19 por bairro de Salvador. Crédito: Reprodução/Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Atualmente, nenhum bairro de Salvador está com medidas restritivas de fechamento de comércio. No entanto, Rio Vermelho e Itapuã, onde estão proibidos a venda e o consumo de bebidas alcóolicas em espaço público, das 17h às 7h, de sexta a domingo. A partir do dia 1 de janeiro, as praias da capital baiana serão novamente interditadas.

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Tearpia Intensiva (UTI) em Salvador está em 71%, segundo a ultima atualização da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

*Sob orientação da subeditora Carol Neves