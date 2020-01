Perseguição da PM a ladrões termina com baleados na Vasco da Gama: 'pânico'

Uma perseguição entre bandidos e policiais militares terminou com feridos e baleados em um acidente na avenida Vasco da Gama. A situação aconteceu por volta das 8h. O CORREIO apurou no local que os suspeitos trocaram tiros com a polícia e um deles foi baleado. Outro fugiu após roubar o carro de uma das clientes de um supermercado da região.

A situação começou depois que dois assaltantes roubaram um veículo EcoSport na localidade de Daniel Lisboa, em Brotas, e seguiram em fuga da PM no sentido Vasco da Gama.

Durante a fuga, na altura da Ladeira do Acupe, eles trocaram de carro e roubaram um Lifan preto de um homem que trabalha no Hospital Geral do Estado (HGE) e abandonaram o EcoSport na ladeira.

Celulares que foram encontrados dentro de um dos carros roubados (Marina Silva/CORREIO) Carro teve a frente destruída após a batida (Marina Silva/CORREIO) Idoso ficou ferido após ter seu carro atingido por outro (Marina Silva/CORREIO) Médicos do Samu realizam atendimento às vítimas do acidente (Marina Silva/CORREIO) Outro carro também acabou envolvido no acidente (Marina Silva/CORREIO) Cápsulas de balas ficaram espalhadas pela pista na Av. Vasco da Gama (Marina Silva/CORREIO) Policiais fazem buscas na região para encontrar os suspeitos (Marina Silva/CORREIO) Policiais fazem buscas na região para encontrar os suspeitos (Marina Silva/CORREIO) Policiais fazem buscas na região para encontrar os suspeitos (Marina Silva/CORREIO)

Na descida da ladeira, eles pegaram a contramão e colidiram em um veículo onde estavam dois idosos - que foram atendidos e socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram feridos sem gravidade.

Segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a batida causou ferimentos em uma mulher de 57 anos, que teve traumatismo craniano e foi levada para o HGE, além de ferir uma mulher de 61 anos, que se queixou de dor na perna direita e foi encaminhada ao Jorge Valente; e um homem de 66 anos, que foi levado par ao mesmo hospital particular com dor no tórax. Já um homem que passava pelo local foi atingido por uma bala perdida nas costas e foi levado para o HGE. Um outro homem recusou o atendimento do Samu.

O CORREIO apurou com testemunhas que estavam no local que foram feitos vários disparos de arma de fogo. Um dos bandidos fugiu em direção à Federação com outro veículo que foi roubado na garagem de um supermecado. Informações preliminares da PM indicam que os dois bandidos foram baleados no confronto - um deles dentro de uma casa. Não há informações sobre o estado de saúde dos baleados.

Três celulares foram recuperados com os ladrões. O major Flávio Farias, da 20ª Companhia Indepentende da Polícia Militar (CIPM), informou que a polícia recebeu a denúncia de que houve o roubo de um carro em Daniel Lisboa e seguiu em perseguição aos bandidos.

"Começamos a perseguição e eles abandonaram o primeiro carro roubado na Ladeira do Acupe, onde começaram a efetuar disparos contra nossa guarnição na tentativa de nos bloquear. Mas nós fomos pra cima deles e eles tomaram outro veículo de assalto e desceram a Ladeira do Acupe e colidiram com outro veículo. Nesse momento outra troca de tiros intensa entre os bandidos e a polícia ocorreu na Avenida Vasco da Gama. Um dos elementos aparentemente alvejado conseguiu fugir por uma das escadas que dá acesso à Federação enquanto o outro partiu em direção a um supermercado que fica em frente", explicou o major.

O major detalha que o homem entrou no estacionamento do supermercado e roubou outro carro. "Ele furou a cerca do estacionamento do mercado, atirou contra a guarinação e nós contra ele. Ele conseguiu fugir e acreditamos que ele também tenha sido baleado. Estamos atentos aos hospitais para ver se eles vão chegar em algum pedindo socorro", explicou o major destacando que existe a possibilidade de que três homens estivessem participando da ação. "Eles estão fortemente armados", completou o major.

Em nota, a Polícia Militar informou que após roubar um Etios no estacionamento do supermercado, um dos suspeitos fugiu em direção à Federação e abandonou o carro na Avenida Cardeal da Silva. Ele fugiu a pé. A Corregedoria da PM vai investigar o caso.

Uma moradora da região relatou o pânico no momento do confronto. "Moro aqui há mais de 20 anos e nunca vi isso. Os tiros foram muito fortes.Um pânico total. Me escondi dentro do guarda-roupas com tanto medo que eu senti. Pareciam que os tiros eram de dentro da minha casa", contou a mulher que trabalha como assistente administrativo e pediu anonimato.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier