Personalidades dos mais diversos segmentos contam o que esperam para o ano de 2023

A partir do próximo domingo (1) daremos as boas vindas a 2023. Como fazemos sempre, traçamos planos, renovamos as esperanças e esperamos dias melhores. Este ano, reunimos um time de personalidades das mais diferentes áreas para contar aqui os seus desejos para o Ano Novo. Para todos vocês leitores, desejamos um ano mais leve, mais empático e mais amoroso do que foi este que ainda estamos vivendo. Feliz Ano Novo à todos e esperamos que sigamos juntos em 2023.

Chef Claude Troigros

Claude Troigros – Chefe de cozinha, Apresentador de TV e empresário

"Que em 2023 as pessoas sejam mais generosas com quem precisa e abram seus corações para novas oportunidades de vida. No pessoal, quero aprender a velejar de Wingfoil ( ja estou em aula ) e começar a minha sonhada volta do mundo de moto. No campo profissional: quero me dedicar a meus restaurantes Chez Claude e a experiencia gastronomica sensorial Mesa do Lado e finalizar a abertura do Le Quartier Sao Paulo: Chez Claude, Boucherie, Bar do Quartier e o futuro Le Bistrot ".

Nizan Guanaes

Nizan Guanaes – publicitário e empresário

“Espero para 2023 paz e entendimento no Brasil e no mundo. E que cada um de nós. dentro do seu quadrado, faça a sua parte para que isso aconteça”.

Marlon Gama

Marlon Gama - arquiteto

“2023 será literalmente o ano da esperança. Esperamos que a pandemia não esteja mais presente nas nossas vidas e que os novos governantes sejam capazes de governar com justiça. Espero ainda a paz mundial e que cada um de nós faça sua parte por um mundo melhor”.

Antonio Mazzafera

Antonio Mazzafera - empreendedor

“Espero que 2023 seja o ano do renascimento do turismo em Salvador e na Bahia toda. Vamos vender nossas cidades históricas, nossas praias, nossa baianidade que encantam turistas do mundo todo. E que as companhias aéreas colaborem com isso”.

Fabricio Boliveira

Fabricio Boliveira - ator

“Espero que seja o ano das investigações e prisões por todo sofrimento, destruição e corrupções que suportamos nos últimos anos . Assim conseguiremos construir o País que queremos, com equidade ,inclusão , respeito às identidades de gêneros e às diferentes raças e etnias que nos formam. Dessa forma estaremos prontos pra ser a grande potência que sonhamos”.

Angela Freitas

Angela Freitas – empresaria de moda

“Minha grande expectativa será focar minha energia na marca APPA Brands, sonho que aos poucos está se concretizando. Para todos desejo paz , saúde , alegria , minha família sempre junta e feliz , muitos encontros com os amigos , remar mais , poder viajar pelo mundo e me engajar numa ação filantrópica”.

(Foto:Sora Maia/Divulgação)

Rita Assemany

Rita Assemany – artista

“Meu desejo para 2023 é que todos os brasileiros, todos, consigam viver dignamente. Que a Arte e a Cultura finalmente ocupem o seu lugar na Sociedade e entre os Poderes. E que ao Artista não falte palco e tela. Desejo novos e bons projetos pra mim”

Sergio Machado

Sergio Machado – cineasta

“Depois de cinco anos de um desmonte sem precedentes do setor cultural, de negacionismo, de intolerância, da volta da fome, de ameaça a democracia e tantas outras tragédias que se abateram sobre nós; 2023 parece chegar como um belo sopro de esperança. Acredito que vai ser um ano de muita luta e de reconquistas. Faz tempo que não olhava pro futuro com tanto otimismo”.

Maira Azevedo

Maíra Azevedo (Tia Má) – jornalista, humorista, atriz e roteirista

“Espero um 2023 de prosperidade! Que as pessoas tenham serenidade e discernimento para realizar seus sonhos e que seja possível viver em uma sociedade menos desigual e com mais oportunidades”.

Angeluci Figueiredo (Preta)

Angeluci Figueiredo (Preta) – Chef de Cozinha

“Que as pessoas tenham o mesmo espírito natalino que costumam ter nesta data, o ano inteiro. E que exercitem a empatia e a generosidade não apenas nesta época do ano, mas durante o ano todo. E viva o amor e suas delícias”.

(Foto:Sidney Haack/Divulgação)

Licia Fabio

Licia Fabio

Licia Fabio – Promoter e empresária da área de eventos

“Que ele chegue majestoso, trazendo saúde, deixando a natureza limpa e os corações felizes., e que os seres humanos tenham orgulho disso. No mais, pedimos que 2023 seja muito abençoado por Jesus, todos os Santos e Orixas”.

Christian Cravo

Christian Cravo – artista visual

“Desejo que todos saiam da realidade paralela e que abram os olhos e vejamos a realidade triste que assola o mundo. Que as pessoas passem a dar menos valor ao bem material e que as qualidades humanas passem a ser o nosso verdadeiro lastro de valor e que verdadeiramente possamos tratar o outro como desejamos ser tratados”.

Aldri Anunciação

Aldri Anunciação – apresentador, dramaturgo e roteirista

"Em 2023 resgataremos o sentimento de amor como mobilizador social. A amorosidade vai fazer com que nossas diferenças não sejam motivos de separação. A diversidade vai ser a razão da nossa união".

Gonçalo Junior

Gonçalo Junior - jornalista, escritor e editor

“Espero o retorno à normalidade, que o Brasil volte a ser o Brasil com menos ódio, menos violência, que não sejamos acordados todos os dias com notícias insanas, escabrosas. Se assim acontecer, começaremos a reestabelecer a paz, a reduzir a intolerância, a trazer de volta a alegria e o respeito. Ninguém aguenta mais tanta desunião”.