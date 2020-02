Pertinho das estrelas: primeiro dia de Carnaval tem destaque para grandes nomes da música na pipoca

O primeiro dia oficial do Carnaval baiano foi dedicado às estrelas, que estavam à disposição da pipoca. Antes mesmo que Claudia Leitte aparecesse no trio, na noite desta quinta-feira (20), os foliões que esperavam pela pipoca dela já cantavam. Foi ao som de Claudinha Bagunceira que a cantora deu início à homenagem às mulheres que fazem parte de forças policiais - seja na própria polícia, seja em corporações como a Guarda Municipal.

"Atenção, mulheres: nós podemos estar em qualquer lugar, inclusive na polícia. Enquanto nós estamos aqui curtindo, elas estão atentas", disse, referindo-se às profissionais. Vestida com uma fantasia inspirada na Guarda Civil Municipal de Salvador, Claudia recebeu um grupo de agentes da corporação.

Uma das guardas municipais homenageadas por Claudia, a encarregada Eurina Araújo elogiou a iniciativa. "A gente achou muito interessante porque muitas vezes a imagem que as pessoas têm das forças de segurança na mídia é negativa. Foi uma honra essa homenagem de uma pessoa tão querida quanto Claudia Leitte", afirmou ela, que está na corporação há 12 anos.

Com o tema We Can Do It, ela já incorporou Rosie, The Riveter, e Mulan no pré-Carnaval de São Paulo. No repertório de ontem, não faltaram sucessos como Extravasa, Taquitá, Baldim de Gelo e Poderosinha - a última, inclusive, é a aposta da cantora para o Carnaval.

Fãs como o diretor de marketing Neto Oliveira, 23, e o psicólogo Tony Batista, 29, aprovaram as escolhas de Claudia para a folia deste ano.

Tony e Neto vieram de João Pessoa (Foto: Thais Borges/CORREIO)

"Os temas dela são sempre perfeitos. Ela sempre inova", disse Tony. Segundo Neto, a chance de vê-la na pipoca fez com que os dois chegassem mais cedo em Salvador. "Somos de João Pessoa e acompanhamos Claudia de janeiro a janeiro. Vamos sair nos blocos, mas a gente já chegou sabendo que ia curtir hoje de graça".

Vestidos com camisas com uma foto de Claudia e tiaras de "poderosinhas", os amigos Jessica Star, 27, Fabrício Félix, 21, e Juliana Almeida, 22, explicaram que o Carnaval deles se resume a acompanhar a loira.

Os amigos Jéssica, Fabrício e Juliana acompanham Claudia nos blocos e na pipoca (Foto: Thais Borges/CORREIO)

"Acho maravilhoso que ela esteja com a pipoca hoje porque tem muitos foliões que não têm condições de comprar o bloco. Eu queria era que fossem mais dias", disse Jessica. Para Fabrício, não há diferença nos shows de Claudia para a pipoca ou para o bloco. "Ela se entrega da mesma maneira", opinou.

As primas Vanessa, 19, e Vitória Conceição, 19, já tinham acompanhado o trio de Claudia antes - justamente na pipoca. Esse ano, trabalharam como cordeiras na corda que fica em volta apenas do trio, por segurança.

"Dá para curtir também, especialmente porque a gente gosta dela. Mesmo trabalhando, dá para aproveitar", disse Vanessa. "Ela é uma boa cantora, dessas que arrasta multidão. e o pessoal que vem para a pipoca dela é bem tranquilo, legal", completou Vitória.

Pipoca da Rainha

Daniela Mercury não ficou de fora. À frente da Pipoca da Rainha há quase duas décadas, Daniela saiu do Farol da Barra por volta das 19h, acompanhada de seus bailarinos e pedindo paz e respeito. "Carnaval te pegou ou não te pegou? Arte é resistência! Viva a cultura, viva a arte brasileira", decretou a cantora, antes de começar a cantar O Canto da Cidade.

Em seu trio, os letreiros mostravam as cores da bandeira LGBTQ+. Vestida de branco, ela comandou os foliões ao som de músicas como Confete e Serpentina e Proibido o Carnaval.

"O Carnaval, sem Daniela, não existe. Por isso, venho de Florianópolis todo ano para vê-la", contou a professora Ana Paula da Silva, 35 anos. Com ela, estava um grupo com algumas dezenas de pessoas - cada uma vestida com uma camisa da Pipoca da Rainha feita pelos próprios fãs.

"Daniela dá a cara para bater. Ela é sempre a primeira em tudo, depois os outros fazem, quando veem que dá certo. Há quantos anos ela faz a Pipoca da Rainha? Há quanto tempo criou o Pôr do Som, no dia 1 de janeiro?", argumentou a cuidadora de idosos Eliana Rosa Gama, 51.

Os amigos uruguaios Maria Del Mar, 44, e Gustavo Ávila, 40, são fãs da cantora desde 1993. "Vim para o Carnaval de Salvador em 2002 e só saí na pipoca dela. Agora estou aqui de novo", afirmou Maria, que mora na Espanha.

Já Gustavo esteve na folia soteropolitana mais vezes: em 2012, 2014 e 2016. " Vamos atrás dela todos os dias, inclusive no Crocodilo. A melhor coisa é que a gente reúne os amigos, porque todo mundo se conheceu aqui na época do Orkut".

Gustavo e Maria são uruguaios e vieram acompanhar Daniela (Foto: Thais Borges/CORREIO)

Gustavo exibe duas tatuagens dedicadas à Rainha: o nome dela no braço direito e também o nome na nuca. "Fiz uma em 2012 e a outra em 2015. É para mostrar que Daniela está no meu coração e também na minha pele", explicou.

Entre os estrangeiros, tinha também gente da França e de Portugal. A administradora francesa Laetitia Dacova, 42, e o biólogo português Ricardo Alves, 34, têm vindo a Salvador desde 2011 para o Carnaval. "Sempre saímos juntos. Daniela traz a arte para o Carnaval. Ela é de fato uma artista", derrete-se a francesa. "Ela é a cantora que mais representa a Bahia e o Brasil no mundo", completou Ricardo.

Mais axé

As amigas Michelle de Jesus, 23; Ádila Barbosa, 18, e Lisneide Silva, 39, comemoraram quando viram que Bell Marques comandaria um dos trios sem corda nesta quinta. “É muito melhor porque tem mais espaço para a pipoca. Eu saio na pipoca dos blocos de Bell há 20 anos. A gente sempre quer comprar o bloco, mas não pode né?”, explicou Lisneide. “Ele é maravilhoso sem cordas. Devia ter mais dias”, completou Michelle.

Bell cantou hits como Se Me Chamar Eu Vou, Selva Branca e Quero Chiclete.

“Vocês não imaginam a tensão que eu fico quando chega o Carnaval. Vocês não têm noção de como eu fico sabendo que vou encontrar vocês de novo”, declarou o cantor, aos foliões que o acompanhavam na Barra.

A gestora pública Ana Paula Vieira, 38, conheceu o companheiro, o administrador Ubiraci Martins, 42, há 11 anos, em um sábado de Carnaval. Ele é baiano, ela brasiliense. Hoje, os dois moram no Distrito Federal, mas sempre passam a folia em Salvador acompanhando Bell.

Ana Paula e Ubiraci acompanham Bell juntos há 11 anos (Foto: Thais Borges/CORREIO)

“A gente vai no Vumbora e no Camaleão também, mas a gente não deixa de prestigiar nosso amado Bell aqui na pipoca. É bom para desmitificar a ideia de que a pipoca é agressiva, porque, na verdade, é muito tranquila”.

Alguns foliões foram curtir o Mudei de Nome, que, de cima do pranchão, tocou clássicos como Prefixo de Verão e Eva. A professora Karina Kalid elogiou a tranquilidade da pipoca. “Eles são das antigas, então eles sabem falar a nossa língua. E dá para paquerar. A vibe das pessoas é maravilhosa”.

A corretora Eliete Silva, 55, acredita que a maior vantagem é a liberdade. “A gente não fica presa a uma corda, encontra os amigos, curte uma boa música e ainda paga pouco”, brincou.