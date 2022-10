Perto do acesso, Barroca projeta jogo complicado com o Vila Nova na Fonte Nova

O próximo sábado pode ser de festa para o Bahia, que espera garantir matematicamente o retorno à primeira divisão diante do Vila Nova, na Fonte Nova. Para isso acontecer, o tricolor precisa vencer o time goiano - que não briga por mais nada na competição - e torcer por tropeços de Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa. Mas quem acha que a partida promete ser fácil provavelmente está enganado.

Com 45 pontos, o Vila Nova ocupa a 12ª colocação da Série B. A equipe praticamente se livrou do rebaixamento na rodada passada, ao vencer o Cruzeiro, e chegará a Salvador aliviada com a permanência na segunda divisão. O Bahia, no entanto, precisa ter atenção. Até o início da 36ª rodada, o Vila é dono da segunda melhor campanha no segundo turno.

O Tigre perdeu apenas uma vez nos 16 jogos disputados no período e conquistou oito vitórias e sete empates. Os 31 pontos somados deram fôlego na luta contra o rebaixamento a um time que chegou a ser lanterna. Só o Ituano tem campanha melhor no returno, e ainda assim com os mesmos 31 pontos, porém fruto de nove vitórias e quatro empates. O Bahia, para efeito de comparação, somou 23.

A melhora do Vila Nova passa diretamente pela chegada de Allan Aal, treinador que estreou no empate com o Bahia por 1x1, no primeiro turno. De lá para cá, o time sofreu apenas duas derrotas em 18 partidas.

É por conta deste cenário que o técnico do Bahia, Eduardo Barroca, prega pés no chão. Na análise dele, tanto o Vila Nova quanto o Guarani, adversário do Esquadrão na rodada seguinte, virão a Salvador em busca de um resultado positivo.

“Conheço o Allan, que é o técnico do Vila Nova. Conheço o Mozart, que foi meu auxiliar no Coritiba, é o técnico do Guarani. Eles vão jogar para ganhar, entregar o seu melhor, são profissionais de alto nível. E isso eu nunca vou controlar. Meu controle vai estar na nossa semana de trabalho a partir de agora. Já recuperar esses jogadores, fazer a viagem de volta a Salvador e fazer uma grande semana de trabalho, dia após dia, momento após momento, para que a gente esteja com todos os jogadores nas suas melhores condições junto ao nosso torcedor”, disse Barroca após o empate com o Grêmio, ainda em Porto Alegre.

Invicto no comando do Bahia, com dois empates e um triunfo, Barroca está muito próximo de colocar o segundo acesso à Série A no currículo. Em 2019, o treinador conquistou o feito quando dirigia o Atlético-GO. A experiência adquirida no comando do Dragão é ponto de partida para o trabalho que ele executa agora.

Naquele ano, o rubro-negro subiu na última rodada após empatar por 0x0 em casa com o Sport, que já tinha a vaga na Série A assegurada. O time ainda ganhou uma ajuda do América-MG, concorrente que perdeu em casa, por 2x1, para o São Bento.

“Minha experiência diz que a linha de pensamento não deve ser essa [encarar os jogos como fáceis]. Eu vivi essa experiência, bem parecida, em 2019. No jogo final, que deu o acesso ao clube que eu dirigia, a gente enfrentou uma equipe que já tinha resolvido sua situação no campeonato, e sei bem como foi o jogo, a dificuldade que se teve”, lembrou.

Apoio da torcida

Enquanto projeta um duelo complicado com o Vila Nova, Eduardo Barroca espera contar com o apoio da torcida. A tendência é de casa cheia no sábado. Ontem, o Bahia iniciou a venda exclusiva de ingressos para os sócios e a partir de hoje o público geral pode garantir o bilhete através do site da Arena Fonte Nova ou em quatro pontos fixos: bilheteria Sul do estádio, lojas Turma Tricolor na Boca do Rio e no Shopping Piedade e loja Mascote Tricolor no Caminho de Areia.

“Dentro de casa, nosso time é muito forte por causa do torcedor. Não tenho a menor dúvida de que a torcida do Bahia vai lotar a Fonte Nova. Esses jogadores, do jeito que estão trabalhando, focados, têm tudo para entregar um grande resultado e a gente seguir o caminho do nosso objetivo”, afirmou o treinador.