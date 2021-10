Pescador encontra 30 kg de ‘vômito de baleia’ e pode ganhar até R$ 7,5 milhões

O pescador Narong Phetcharaj não imaginava que encontrar um pedaço de ‘vômito de baleia’ flutuando em uma praia no sul da Tailândia poderia lhe render quase R$ 7,5 milhões.



Narong, que ganha em média R$ 1.500 por mês com a pesca, tirou a sorte grande quando voltava de um dia de trabalho. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, o pescador avistou o objeto estranho boiando na água na praia de Niyom, na província de Surat Thani, e decidiu arrastá-lo até a areia.



Ele percebeu que a substância era parecida com âmbar cinza e que poderia valer algum dinheiro. Suas suspeitas se demonstraram verdadeiras e o objeto foi confirmado por especialistas da Universidade Prince of Songkla sua autenticidade.



A massa encontrada por Narong pesa 30 kg e pode valer até um milhão de libras esterlinas, aproximadamente R$ 7,46 milhões.



Formado no intestino das cachalotes, o maior dos cetáceos com dentes, o âmbar cinza é uma substância bastante apreciada na indústria de perfumaria, seus compostos aromáticos servem com excelentes fixadores. Por ser raro, o material é altamente apreciado e valorizado.