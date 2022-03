Pesquisa aponta vitória de ACM Neto no 1º turno para o governo da Bahia

Caso a eleição para governador fosse realizada nesta quarta-feira (23), o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) venceria o pleito no primeiro turno. De acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Quaest, em parceria com Genial Investimentos, Neto tem 66% das intenções de voto.

Todos os outros candidatos empatam tecnicamente no segundo lugar. A margem de erro é de 2,9 pontos.

A pesquisa aponta também que o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos), tem 5%; o secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues (PT), tem 4%; e o investigador da Polícia Civil Kleber Rosa (PSOL), tem 2%.

O instituto ouviu 1.140 moradores da Bahia, entre os dias 16 a 19 de março, em entrevistas realizadas pessoalmente. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e registrada na Justiça Eleitoral sob o número BA-06141/2022.