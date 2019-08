Pesquisa mostra clonagem no WhatsApp

Uma pesquisa feita pela Psafe, desenvolvedora dos aplicativos dfndr, revelou que 8,5 milhões de brasileiros já tiveram WhatsApp clonado. No mesmo estudo a empresa projeta que todos os dias são 23 novas vítimas no país. Das pessoas entrevistadas 26,7% afirmaram que tiveram conversas vazadas. O segundo lugar em quantidade de golpes, ainda segundo a pesquisa, é o envio de links com golpes para outros contatos (26,6%), seguidos de solicitações de dinheiro aos amigos (18,2%), perda da conta do WhatsApp (18,0%) e chantagem (10,5%).

Segundo o diretor do laboratório, Emilio Simoni, os golpistas cadastram indevidamente o número de telefone do usuário em outro dispositivo e, após esse processo, um SMS contendo um código de liberação de acesso é enviado ao celular da vítima. Depois eles induzem as vítimas a fornecer esse código. Em seguida a conta de WhatsApp é bloqueada e passa a ser acessada pelo telefone do hacker que então aplica golpes nos amigos e familiares do dono do telefone hackeado como solicitação de empréstimos, envio de links com outras modalidade de golpes para os contatos registrados.

Em alguns relatos, as vítimas tiveram conteúdo privado roubado e sofreram, posteriormente, chantagens em troca de dinheiro. Simoni alerta que o usuário jamais deve informar o código de liberação de acesso do WhatsApp que ele recebe para terceiros. Além disso, é recomendável ativar a autenticação de dois fatores, disponível no próprio WhatsApp, para aumentar a segurança da conta.





Telecine incentiva ida ao cinema

Telecine, Ingresso.com e as exibidoras Kinoplex e UCI Cinemas firmaram uma parceria que dá 50% de desconto na compra de até duas entradas inteiras por mês, adquiridos exclusivamente pelo site ou pelo aplicativo da Ingresso.com. O desconto também vale para as taxas de serviço. A Diretora de Marketing do Telecine Flavia Hecksher afirma que a iniciativa visa estimular todas as experiências que os filmes são capazes de proporcionar, e completa: “Estamos, desde a coprodução, presentes em 90% dos filmes nacionais, até a exibição de clássicos raros que narram a própria história do cinema. Essa parceria reitera o nosso propósito de que o cinema é para todos”. Para ter direito ao desconto nos ingressos é preciso ser assinante Telecine e estar cadastrado e ativo no aplicativo do canal nos últimos seis meses.

Olimpíada brasileira de robótica em Salvador

No próximo final de semana, 24 e 25 de agosto, a robótica invade o Shopping da Bahia. É a etapa estadual do da Olimpíada Brasileira de Robótica que conta com 300 estudantes de escolas públicas e privadas do estado. Os melhores projetos, teóricos e práticos da capital e do interior, participarão da etapa nacional da competição. A etapa baiana da Olimpíada de Robótica acontece no Estacionamento L1, das 08h às 20h. A entrada é gratuita.