Pesquisa revela que saúde é a maior preocupação dos brasileiros

A pesquisa Panorama Político, realizada pelo Instituto DataSenado e que mede a opinião da população sobre democracia, questões sociais e temas em debate no país, divulgou os primeiros resultados da edição de 2022 neste mês e, pela terceira vez consecutiva, indicou que a maior preocupação dos brasileiros é a saúde. De acordo com a Agência Senado, 26% dos entrevistados apontaram essa como a principal demanda. O tema já aparecia em primeiro lugar antes da pandemia, quando a pergunta foi incluída na pesquisa pela primeira vez, em 2019.

A ideia de uma vida sem doenças paira sobre o desejo coletivo. Não sendo essa uma garantia possível, adotar práticas saudáveis contribuem para evitar o adoecimento ou problemas que podem se tornar crônicos. Marcus Andrade é cardiologista do Hospital Santa Izabel, em Salvador, e pontua ações que contribuem para a prevenção de doenças: atividade física de forma regular é o primeiro ponto citado pelo profissional.

“No mínimo 30 minutos, cinco vezes por semana, é o ideal. De preferência aeróbica. Uma simples caminhada pode liberar endorfina, gerando com isso uma sensação de prazer que traz benefícios tanto para o corpo quanto para a mente”, destaca o médico. Em paralelo, alimentação balanceada e saudável, com a combinação de frutas, verduras, hortaliças, baixa ingestão de carboidratos e dar preferência a uma proteína, explica Marcus: “uma mistura de nutrientes que pode colaborar para as defesas do organismo e gerar um aumento da imunidade”.

O terceiro ponto trazido pelo especialista é desenvolver, na prática diária, métodos que contribuam para a estabilização emocional. Meditação e yoga são exemplos de ações que podem diminuir o estresse oxidativo do organismo e gerar endorfina, contribuindo para a imunidade. Higiene do sono (dormir pelo menos oito horas por dia), atenção ao peso e às vacinas do calendário básico formam o grupo de iniciativas que cada indivíduo pode buscar para fortalecer a saúde, acompanhadas de avaliações médicas de rotina.

Ultrassonografia da mama no Hospital Municipal. (Foto: Jefferson Peixoto/SECOM PMS)

Prevenção

Uma palavra-chave é o foco da atenção primária da Secretaria Municipal da Saúde, em Salvador: prevenção. Quem conta é o secretário titular da pasta, Décio Martins. “É da natureza da atenção primária realizar ações preventivas. Fazemos diversas ações, como em outubro, quando realizamos exames de Papanicolau e diversos encaminhamentos para a mamografia, fazendo a prevenção do câncer de colo de útero e câncer de mama”, destaca.

“Em novembro focamos na saúde do homem. Tem a resistência cultural, do machismo, do homem cuidar da saúde, mas foi um grande sucesso nosso programa de prevenção em novembro. E quando você estimula um calendário vacinal das crianças, isso também é ação preventiva. Quando pede para a população idosa vacinar, também é uma ação preventiva”, avalia Décio.

Outro cuidado, no que diz respeito à prevenção pela esfera pública municipal, é impedir o aumento de casos de doenças como hipertensão e diabetes. “8% da população em Salvador é diabética e 25% hipertensa. Nossa preocupação é prevenir o agravamento dessas doenças e que as pessoas tenham hábitos saudáveis. Dar enfrentamento ao problema de forma preventiva”, conta. Portanto, quando o assunto é saúde, a síntese perfeita vem de um ditado popular, velho conhecido dos baianos, validado por especialistas e autoridades: ‘prevenir é melhor que remediar’.

