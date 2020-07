Pesquisadores criam teste que detecta covid-19 em 20 minutos

Pesquisadores da Austrália criaram um teste que determina se a pessoa tem o coronavírus em cerca de 20 minutos usando amostras de sangue. A informação é da TV Globo.

Segundo os pesquisadores da Universidade Monash, o teste pode determinar se a pessoa está infectada no momento ou se já teve a covid-19 no passado. Dois brasileiros que fazem doutorado na instituição estão no grupo, Rodrigo Curvello e Diana Alves.

"As aplicações a curto prazo incluem identificação rápida de casos e rastreamento de contatos para limitar a disseminação viral, enquanto a triagem populacional para determinar a extensão da infecção viral nas comunidades é uma necessidade a longo prazo", diz um artigo publicado na revista ACS Sensors na sexta-feira (17).

O teste usa 25 microlitros de plasma de amostras de sangue em busca da aglutinção de glóbulos vermelhos que o coronavírus causa.

O teste swab, feito com um cotonete, é usado para identifcar se a pessoa está com coronavírus. O ensaio de aglutinação, por sua vez, permite detectar se a pessoa já foi infectada recentemente, mesmo se já estiver recuperada. "Centenas de amostras podem ser testadas a cada hora", avaliam.

Uma patente foi registrada e os pesquisadores estão buscando apoio comercial e do governo para aumentar a produção.

O novo coronavírus já infectou mais de 13,8 milhões de pessoas em todo o mundo e matou quase 600 mil.