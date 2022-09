Pesquisas reforçam cenário consolidado para vitória de ACM Neto no primeiro turno

A nova pesquisa realizada pelo Instituto Paraná sobre a sucessão estadual, divulgada ontem pelo site Bahia Notícias, confirma a tendência de consolidação do candidato da União Brasil a governador, ACM Neto, bem acima da casa dos 50% dos votos válidos e do cenário que aponta a vitória do ex-prefeito de Salvador com vantagem folgada já no primeiro turno. A 12 dias da eleição, o levantamento traz panorama semelhante ao que foi retratado na última quarta-feira pelo Datafolha. O que indica estabilidade no páreo entre uma semana e outra, com ligeiras oscilações dentro da margem de erro. No Datafolha, Neto somou 57% dos votos válidos, um ponto percentual a menos que o índice atribuído pelo Instituto Paraná, em que ele aparece com 58%.

Semelhança por diferença

Ainda que tenham diferenças tanto na metodologia quanto no universo numérico de entrevistados e cidades, as duas pesquisas mostram, até o momento, um quadro sem variações capazes de alterar significativamente o jogo.

Limite de velocidade

Embora o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, tenha crescido entre as sondagens mais recentes dos dois institutos, em comparação com as anteriores, os percentuais do petista, por enquanto, estão longe de impedir que ACM Neto seja eleito dia 2. Na pesquisa Datafolha, Jerônimo somou 33% dos votos válidos, 24 pontos abaixo. Na Paraná, 27,7%, 30 a menos. Para quebrar o tabu das disputas pelo governo da Bahia, todas resolvidas no primeiro turno, o petista precisa saltar muito e contar com a queda forte de Neto ou com a ascensão dos demais candidatos. Outra rodada do Datafolha amanhã e do Ipec na sexta podem indicar se há espaço para guinadas.

Democrata pela metade

Apesar de defender a livre opinião e criticar perseguições por ideologia, o senador Jaques Wagner (PT) contradisse o próprio discurso ao apoiar a exoneração do tenente-coronel Itamar Gondim do posto de diretor do Colégio da PM em Jequié. Em entrevista ontem à Rádio Metrópole, Wagner afirmou que Gondim mereceu ser defenestrado por participar, sexta passada, de um evento de ACM Neto na cidade. “Então, pega o chapéu e se pique”, disparou, ao exigir alinhamento político de quem dirige uma unidade educacional.

Sem vigia

Assim como fez em relação ao advogado Márcio Duarte Miranda, ex-genro da desembargadora afastada Maria do Socorro Barreto Santiago e réu da Faroeste, o ministro Og Fernandes, relator da operação no STJ, autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica de mais um acusado de integrar o esquema de venda de sentenças no Judiciário. No caso, Antônio Roque do Nascimento Neves, apontado como operador do ex-presidente do TJ da Bahia Gesivaldo Britto, aposentado compulsoriamente e denunciado por receber propina do esquema.

Barrado no baile

Apesar de escapar do monitoramento, Antônio Neves continua proibido de entrar nas dependências do tribunal baiano e de ter contato direto ou indireto com alvos da Faroeste e servidores da Corte.