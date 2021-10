Pessoas montadas a cavalo são baleadas em Feira; três animais acabam mortos

Um grupo armado abriu fogo contra um homem e um adolescente em Feira de Santana. Um cavalo e duas éguas também foram atingidos pelos disparos e morreram no local. O caso aconteceu no domingo (17), na Rua L, no conjunto Feira X.

O homem foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade e o adolescente para o Hospital Estadual da Criança. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. As informações são da TV Subaé.

Moradores avisaram a polícia que chegou a perseguir o grupo de atiradores, mas não conseguiu encontrá-lo.

Foto: Ed Santos/Acorda Cidade

Os corpos dos animais, que estavam com celas, permaneceram no local até a manhã desta segunda (18). Um caminhão que presta serviço para a prefeitura de Feira de Santana realizou a remoção.