Pestana anuncia até 20 de novembro acordo para reabrir hotel no Rio Vermelho

O Grupo Pestana deve anunciar entre 17 e 20 de novembro a conclusão do acordo para reabertura do hotel da rede no Rio Vermelho, fechado desde fevereiro de 2016. Segundo apurou a Satélite, o projeto negociado com um pool de investidores prevê a modernização do empreendimento para reinaugurá-lo com 200 leitos, menos da metade dos 430 atuais, a criação de um condomínio-hotel, além de dois novos prédios. O primeiro terá perfil residencial, enquanto o outro abrigará espaços comerciais, além de um polo de gastronomia e entretenimento. Fontes com acesso às negociações afirmaram que há apenas um detalhe ainda em aberto: a proposta do Pestana para continuar à frente da operação de hotelaria. Para isso, os investidores exigem que a rede portuguesa banque parte da requalificação da unidade.

Ajuste fino

O projeto foi revelado no último dia 17, em encontro do Pestana com representantes da prefeitura, no Rio de Janeiro. Durante a reunião, o grupo pediu mais 30 dias para fechar o acordo.

Retrato proibido

Ao menos um dos vetos do prefeito ACM Neto (DEM) ao projeto de lei que regulamenta o transporte por aplicativos como o Uber será mantido pela Câmara de Vereadores, apostam líderes de partidos da base aliada e da oposição na Casa. No caso, o que veda a exigência de foto dos usuários no momento em que a corrida é solicitada. Embora a regra tenha sido aprovada pela Câmara, é crescente o número de vereadores em defesa do veto como forma de evitar que a aparência do usuário alimente preconceito por parte de motoristas.

Papo aberto

Cardeais do DEM garantem que a aliança com o PDT na corrida pela prefeitura de Salvador virou probabilidade cada vez mais real. “Não é jogo de cena. A hipótese existe de fato, mas envolve uma série de variáveis”, disse um dirigente democrata.

Calendário esticado

A adesão do PDT ao DEM, de acordo com lideranças dos dois partidos, depende de conversas sobre a sucessão presidencial para ser concretizada. O que arrastará decisão para ano que vem.

Ases na manga

A instalação das últimas quatro novas vagas de desembargador criadas pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), formalizada ontem, é vista nos gabinetes da Corte como trunfo na disputa pelo comando do Judiciário estadual, marcada para o próximo dia 20. Com as outras cinco abertas em setembro, a avaliação é de que o presidente do TJ, Gesivaldo Britto, ganha poder para barganhar votos a favor do candidato apoiado por ele.

Corte de bolo

Coordenador da bancada baiana em Brasília, o deputado Daniel Almeida (PCdoB) adiantou que a Saúde terá a maior fatia das emendas parlamentares do bloco. Dos R$ 250 milhões que serão destinados à área, parte vai para três hospitais filantrópicos: Santo Antônio, criado por Santa Dulce dos Pobres, Martagão Gesteira e Aristides Maltez.