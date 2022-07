Petista assassinado em Foz do Iguaçu teve encontro com Bolsonaro anos atrás

O tesoureiro do PT Marcelo Arruda, assassinado por um bolsonarista na madrugada do dia 10 em Foz do Iguaçu, teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, em 2017. Na época, Bolsonaro ainda era deputado federal, e Marcelo, presidente do PT da cidade. Eles tiraram uma foto juntos.

Segundo a Folha de São Paulo, o encontro de Marcelo Arruda com Bolsonaro tratou de questões sindicais relacionadas a solicitações dos guardas municipais — profissão que o petista exercia, além do envolvimento com o Partido dos Trabalhadores.

O então presidente da Associação dos Guardas Municipais de Foz do Iguaçu, Tony Cleverson Correa, que acompanhava Marcelo no encontro, diz que a reforma da previdência foi o tema da conversa.

Marcelo Arruda e o presidente Bolsonaro (PL). Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

"A gente foi para Brasília para que incluíssem os guardas municipais no texto da reforma, colocando a gente no caso da aposentadoria policial", disse Tony Cleverson, que aparece na foto entre Marcelo e Bolsonaro.

Tony afirma que a conversa durou cerca de 10 minutos, e foi amistosa. Segundo ele, Bolsonaro votou favoravelmente à categoria, mas o pedido não foi atendido pelos demais parlamentares.

"Ele [Bolsonaro] vinha numa crescente, já tinha detonado a questão do Partido dos Trabalhadores, mas o Marcelo foi tranquilo. Ele sempre foi do diálogo", contou Tony.