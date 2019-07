Petrobras avança em processo de venda da Landulpho Alves

Vai vender tudo

A Petrobras confirmou o plano de se desfazer de 100% da Refinaria Landulpho Alves (Rlam). Na última sexta-feira, a petroleira divulgou dados sobre a oportunidade de investimento, que inclui a estrutura de refino, gasodutos e o terminal portuário. Os potenciais compradores da Rlam podem ser do setor de óleo e gás, ou investidores financeiros. No primeiro caso, precisam comprovar uma receita anual acima de US$ 3 bilhões e a operação de ativos de produção, refino, transporte, logística, comércio, trading ou distribuição de petróleo e/ou seus derivados. Investidores financeiros precisam comprovar a gestão de pelo menos US$ 1 bilhão em ativos. O pacote da Rlam vai com 14% da capacidade de refino da Petrobras, 669 quilômetros de oleodutos e quatro terminais, sendo que só o Temadre, em Madre de Deus, movimentou no ano passado mais cargas que todos os outros portos baianos juntos.

Conjunto da obra

Além da Rlam, a Petrobras considera a venda de mais sete unidades de refino que, juntas, representam 50% da capacidade nacional, totalizando 1,1 milhão de barris por dia de petróleo processado. Os negócios fazem parte dos planos de desinvestimentos da companhia. A primeira fase engloba a Rlam, RNEST em Pernambuco, REPAR no Paraná e REFAP no Rio Grande do Sul, assim como seus ativos logísticos correspondentes. A empresa pretende iniciar os processos relacionados às outras quatro unidades ainda este ano.

Big resultado

A utilização do big data nas operações de monitoramento ambiental impactaram em um ganho superior a 30% em produtividade na Cetrel, desde 2012, quando o sistema foi implantado. O termo se refere a um grande conjunto de dados gerados e armazenados que os aplicativos de processamento de dados tradicionais seriam incapazes de lidar. Esses resultados, obtidos através de um milhão de dados analíticos, 1,5 mil pontos de amostragem e 200 compostos orgânicos avaliados em Camaçari, serão apresentados, pela equipe da Cetrel, durante a I Conferência AESAS – Gerenciamento de Áreas Contaminadas, de 02 a 04 de julho, em São Paulo. A empresa baiana, especialista em tratamento de efluentes, tratamento de resíduos , produção e distribuição de água para indústrias, gestão ambiental, gerenciamento de áreas contaminadas e monitoramento de ar e água, também vai participar de um debate sobre oxidação química, além de apresentar um trabalho sobre a reutilização de áreas contaminadas no município de São Paulo. A intenção da Cetrel é interpretar dados cada vez mais rápido, para ser capaz de tomar decisões também mais rápidas.

Visita produtiva

O Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, estará em Salvador na próxima quinta-feira para um encontro com representantes do setor produtivo e governos estadual e municipal, para apresentar o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade, do Ministério da Economia. Institucionalmente, a Sepec ocupa o papel do extinto Ministério do Desenvolvimento. Na Bahia, o programa conta com o apoio do Sistema Fieb, Fecomércio, Fórum Empresarial da Bahia e a Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia. O lançamento será às 9h, no Senai Cimatec.

Sauipe. O chef Raul Lemos, finalista da segunda edição do MasterChef Brasil, participa do Sabores do Brasil, de 12 a 17 de agosto, na Costa do Sauípe. Junto com outros profissionais renomados da gastronomia brasileira, ele fará parte da programação de workshops e aulas-show. Além de deixar baianos e turistas com água na boca, a programação ajuda na estratégia de Sauipe, para manter a ocupação alta o ano inteiro.