Petrobras vende refinaria na Bahia por US$ 1,65 bilhão

A Petrobras informou nesta segunda-feira (8) que concluiu o processo de venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), que fica em São Francisco do Conde, na Bahia, ao grupo Mudabala Capital, de Abu Dhabi, no valor de US$ 1,65 bilhão - cerca de R$ 8,87 bilhões.

"A assinatura do contrato de compra e venda ainda está sujeita à aprovação dos órgãos competentes", informou a estatal.

Este era o processo de venda mais adiantado entre as oito refinarias que a Petrobras que privatizar até o fim do ano. Juntas, elas somam cerca de metade da capacidade de produção de combustível do país.

A Rlam tem capacidade de processamento de 333 mil barris/dia, 14% da capacidade total de refino de petróleo do país. Os ativos incluem quatro terminais de armazenamento e um conjunto de oleodutos chegando a 669 km.

A Petrobras informou ainda que encerrou processo para a venda da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, pois propostas apresentadas ficaram aquém da avaliação econômico-financeira daPetrobras. Um novo processo competitivo será aberto para essa unidade. Já o processo de venda das demais refinarias –Refap, Reman, Rnest, Regap, Lubnor e SIX– continuam em andamento.