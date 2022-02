Petrópolis: corpo de grávida é encontrado com a mão sobre a barriga

Fechando a primeira semana de buscas por vítimas da tragédia de Petrópolis, os bombeiros militares encontraram o corpo de uma grávida de 3 meses. A técnica de enfermagem Suelen Rosa Felipe, de 39 anos, estava com a mão sobre a barriga quando foi encontrada.

Os parentes acompanhavam as buscas na manhã desta segunda (21), após uma semana recebendo informações desencontradas sobre a falsa identificação do corpo. Até o início da tarde, a polícia já havia identificado 143 dos 176 corpos retirados da lama e dos escombros.

Os pais de Suelen acompanharam as buscas. A mãe, Sonia Rosa Felipe, foi quem se aproximou do local onde o corpo foi achado, e quem comunicou as características da filha aos bombeiros.

Ela usava a aliança de casamento e foi mais facilmente reconhecida devido as marcas de nascimento. Foi encontrada debaixo de uma rocha, a qual os profissionais só conseguiram remover o corpo depois de quebrá-la.

A técnica ainda estava em casa com uma filha de 12 anos. As buscas pelo corpo da criança continuam.