PetroReconcavo e Senai lançam curso gratuito para formar profissionais de sonda

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a PetroReconcavo está lançando um curso gratuito de Profissionais de Sonda. As inscrições permanecem abertas até 30 de janeiro e as aulas serão ministradas na Bahia, nas regiões de Alagoinhas, Catu, Mata de São João e Pojuca; e no Rio Grande do Norte, em Mossoró.

A formação terá duração de três meses e carga horária de 210 horas, ministrada em três turnos diferentes. Após a conclusão, os alunos receberão certificados de qualificação emitidos pelo SENAI, além de entrarem no banco de talentos da PetroReconcavo, uma das maiores companhias produtoras de óleo e gás natural onshore do Brasil.

O processo seletivo contará com duas etapas de avalição. Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos no ato da inscrição e ensino médio completo. A PetroReconcavo oferecerá transporte e alimentação aos selecionados. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico https://petroreconcavocarreiras.gupy.io/ .