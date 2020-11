PF cumpre mandado de busca e apreensão em condomínio de luxo no Horto Florestal

Apontado pela Polícia Federal como alto integrante de uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas através dos portos brasileiros e lavagem de dinheiro, o empresário paranaense Luiz Carlos Bonzato foi ontem o principal alvo da Operação Enterprise na Bahia. Segundo apurou a Satélite, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão em um apartamento do Villaggio Panamby, condomínio de luxo localizado no Horto Florestal, zona nobre de Salvador. Embora o endereço seja ligado a ele, Bonzato foi preso em São Paulo. De acordo com a investigação, o empresário era responsável direto pela logística montada para envio de toneladas de cocaína à Europa.

Elo internacional

Basicamente, a função de Bonzato era cuidar do transporte da droga e cooptar pessoas que atuam na exportação de cargas lícitas, garantindo que a cocaína fosse incluída no interior dos contêineres transportados a partir do Porto de Salvador, rumo a países europeus. Para isso, usava empresas do ramo de comércio exterior.

Ficha corrida

Luiz Carlos Bonzato, ainda de acordo com indícios coletados pela Enterprise, integra uma família conhecida pela influência no Porto de Paranaguá, litoral paranaense, tido como maior escoadouro marítimo para exportação de produtos agrícolas do país e terceiro em volume de cargas transportadas por contêineres. Ao mesmo tempo, o empresário preso pela PF é herdeiro de um dos mais antigos clãs do jogo do bicho no Paraná.

Laços de poder

Em outra operação da PF na Bahia, a Metástase, elementos coletados até agora têm potencial de criar embaraços para cardeais de partidos que gravitam em torno do PT. Sobretudo, pelos laços que unem empresas suspeitas de desviar recursos referentes a contratos com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) na área de gestão hospitalar e parentes de políticos baianos de expressão.

Fio de novelo

Arquivos armazenados em computadores apreendidos durante a Metástase, deflagrada na última quinta, deram as chaves que podem levar o caso para a esfera política.

Parado na pista

Apesar de manter o patrocínio da Bohemia ao Festival da Virada, agora virtual, a Ambev apertou o freio sobre demais festas de Verão em Salvador. O que inclui Bonfim, 2 de Fevereiro e Carnaval. “O cenário ainda é incerto. Estamos em contato com autoridades, agremiações, setor privado e consumidor para entendermos os próximos passos. Em um ano como este, o que mais importa é a segurança e a saúde da população. Este é o principal critério que estamos levando em conta”, disse a Ambev, em nota à coluna.

Saída para cima

Um secretário com alta credibilidade no Thomé de Souza deixará o cargo em meio à transição entre o prefeito ACM Neto e o sucessor, Bruno Reis (DEM). Mas já virou pivô de duelos travados por gente interessada em ter o passe dele.