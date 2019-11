PF cumpre mandado de desapropriação em acampamentos do MST na Bahia

Áreas ocupadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foram desocupadas na manhã desta segunda-feira (25), após a Polícia Federal cumprir mandados de de reintegração de posse em favor da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

As medidas estão sendo cumpridas Acampamentos Irani I, Irani II e Abril Vermelho, localizadas nos municípios de Juazeiro e Casa Nova. Segundo a Polícia Federal, a área ocupada totaliza cerca de 1727 hectares (19 lotes). A ocupação começou em 2012, quando a área já havia sido destinada ao projeto de irrigação SALITE. Nesse mesmo ano, a Codevasf entrou com uma ação judicial pedindo a reintegração de posse.

(Foto: Divulgação/Polícia Federal)

A decisão foi expedida pela Justiça Federal de Juazeiro, que também determinou ao Incra o assentamento das pessoas que ocupavam irregularmente os lotes.

Segundo a PF, a desocupação aconteceu de maneira pacífica em todas as áreas sme confronto e que a companhia disponibilizou um ônibus para levar os moradores até o novo local e um caminhão para levar os bens pessoais. No entanto, moradores dos acampamentos relatam que houve confronto.

A ação nos acampamentos conta com a participação do COT, CAOP, PRF, GPIs de BA, PB, CE, SE, TO, MG e MA, CODEVASF, PMBA, PMPE e CBM/BA.