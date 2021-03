PF deflagra nova operação de combate a fraudes no Auxílio Emergencial na Bahia

A Polícia Federal (PF) deflagrou, entre estas quarta (10) e quinta-feira (11), mais uma ação de combate a fraudes contra o Auxílio Emergencial na Bahia. Na Operação 4.1, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Federal de Eunápolis - quatro em Porto Seguro, extremo sul do Estado, e um em Atibaia, São Paulo. A atuação tem relação com a Operação QUARTA PARCELA, de âmbito nacional.



A partir da análise do banco de dados do Auxílio Emergencial e do cruzamento de informações, constatou-se que mais de 100 contas fraudulentas haviam sido criadas pelo aplicativo Caixa TEM a partir de um mesmo dispositivo eletrônico. Os valores referentes aos benefícios recebidos por meio dessas contas foram desviados com a realização de pagamentos simulados a três empresas suspeitas de participação no esquema.



Apenas em relação às contas fraudulentas já identificadas, cujas vítimas apresentaram contestação junto à Caixa Econômica, os prejuízos chegaram a quase 70 mil reais. O valor deve ser ainda maior, o que será apurado a partir da análise dos documentos e objetos arrecadados durante as buscas.



Os autores das fraudes responderão pelos crimes de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, Código Penal), com pena de 2 a 8 anos de reclusão.