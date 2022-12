PF faz operação de combate à lavagem de dinheiro na Bahia

A Polícia Federal deflagrou uma operação de combate ao crime de lavagem de dinheiro, nesta quinta-feira (15), no interior da Bahia. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Irecê, Livramento de Nossa Senhora, Rio de Contas e Vitória da Conquista.

Segundo a PF, a operação, denominada Serviço, investiga a utilização de empresas contratadas por prefeituras e controladas por um contador para ocultar a movimentação de recursos públicos e possibilitar o favorecimento indevido de terceiros. Apenas uma das empresas recebeu mais de R$ 46 milhões de prefeituras em três anos.

Ainda de acordo com a polícia, uma parte do valor foi movimentada para conta pessoal do contador, também utilizada para transferências em favor de secretários municipais, outros agentes públicos, parentes de um prefeito e suas empresas.

As investigações continuam em curso pela Polícia Federal para identificação de todos os envolvidos no esquema descortinado que alcança, no período de apuração, contratações vultosas que orbitam o valor de mais de R$ 48 milhões.