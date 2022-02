PF fortalece núcleo de investigadores da Operação Faroeste

A força-tarefa de policiais federais destacados para tocar as investigações da Faroeste foi reforçada com a montagem de um QG bem mais amplo e estruturado na sede da Superintendência Regional da PF em Salvador, além da chegada de novos integrantes à equipe. Segundo apurou a Satélite, o fortalecimento do núcleo responsável por aprofundar o cerco ao esquema de grilagem e venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia tem como pano de fundo os preparativos da Procuradoria-Geral da República (PGR) para deflagrar, em breve, as próximas fases da Faroeste.

Sintonia fina

O reforço destinado à operação pela PF coincide com informações obtidas junto a fontes da PGR de que há em curso ao menos cinco frentes paralelas de investigação. Na mira, estão magistrados, filhos e familiares de desembargadores acusados de vender decisões em processos de alto valor, advogados, operadores de propina, servidores e empresários envolvidos com a rede de corrupção no TJ.

Ligação de pontas

Em outro flanco, a Faroeste descobriu provas que ligam o falso cônsul Adailton Maturino, apontado pela PGR como mentor do esquema, a licitações do TJ sob suspeita de fraude. De acordo com indícios descobertos pela PF e revelados no laudo da perícia feita em smartphones da ex-chefe do Ministério Público do Estado (MP) Ediene Lousado, o tribunal repassou R$ 52 milhões, de 2017 e 2020, para a Plural Service, contratada para prestar serviços de conservação e limpeza em unidades do Judiciário nas gestões dos desembargadores Maria do Socorro Barreto Santiago e Gesivaldo Britto, ex-presidentes da Corte e alvos da operação.

Follow the money

A Plural tem como dono Edgard Ribeiro Guimarães Neto, que era sócio de uma empresa controlada por parentes de Maturino. Retiradas de grandes somas do caixa da Plural por membros do grupo liderado pelo falso cônsul durante a vigência dos contratos com o tribunal, destacou a PF no relatório da perícia, podem comprovar o elo financeiro entre a cúpula do TJ e o esquema.

Óleo na pista

A articulação política do Palácio de Ondina trabalha intensamente para tentar convencer o senador Otto Alencar (PSD) a assumir a vaga de candidato ao governo do estado pela chapa da base aliada ao PT, mas ainda encontra resistência. Até o momento, Otto não garantiu que ocupará a vaga aberta com a desistência de Jaques Wagner (PT), efeito da decisão do governador Rui Costa em disputar o Senado, e acionou o modo de espera por prazo indeterminado. O que elevou a tensão no bloco governista.

Água no balde

Produtores de leite na Bahia estão apavorados com a queda substancial no preço do produto. No início do ano, o litro era cotado a R$ 2,15 em média. Agora, despencou para R$ 1,77 nos principais polos leiteiros do estado, recuo de quase 20%.

Mais sucateamento do Ibama, mais crimes ambientais cometidos livremente, mais crise climática. Essa é a herança do governo Bolsonaro para os 33 anos do órgão. Parabéns pra quem?

André Fraga, vereador da capital pelo PV