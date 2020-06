PF prende blogueiro bolsonarista no MS após suspeita de fuga do país

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio foi preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira (26), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o mandado de prisão no escopo do inquérito que investiga atos antidemocráticos que buscam incentivar o fechamento do Congresso e do STF.

Há duas semanas, Eustáqui foi alvo de uma ordem de busca e apreensão. Durante a investigação, a Procuradoria-Geral da República argumentou ao STF que Eustáquio defendeu uma "ruptura institucional de maneira oblíqua". Ele é sócio da Target Journal Comunicação.

O blogueiro já vinha sendo monitorado por temor de que deixasse o país - antes ele estava em Ponta Porã, na divisa com o Paraguai. Hoje, foi localizado na capital do estado.

Eustáquio apareceu em uma live com o ex-deputado condenado no mensalão Roberto Jefferson, falando sobre uma suposta tentativa de golpe contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A conversao ao vivo foi retransmitida pelas redes do próprio presidente. A esposa de Eustáquio trabalha no governo Bolsonaro.

No final da manhã, Eustáquio postou no Twitter que um "núcleo de jornalistamo investigativo" que ele comanda estaria no Paraguai, onde teria descoberto os segredo para o êxito no combate ao novo coronavírus: "A receita é simples: Comércio aberto e combate à desinformação da mídia", escreveu. Depois, ele falou que estava no Paraguai, ao ser questionado por uma pessoa que informou que o comércio ficou fechado no país vizinho. "Estou aqui. E o que vejo é o comércio aberto, povo sem máscara e postos de saúdes vazios".