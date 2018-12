Pianista reconhecida, Simone Leitão inclui Salvador em turnê mundial

Depois de passar por países como Equador e Curaçao - além de Miami e Los Angeles, nos Estados Unidos -, Simone Leitão fará a próxima parada de sua turnê em Salvador. Ela integrará a programação do Domingo no TCA, numa participação no espetáculo comandado pelo Neojiba.

(Foto: Divulgação)

Reconhecida como uma das mais atuantes pianistas brasileiras da atualidade, a mineira - irmã da jornalista Miriam Leitão - repetirá a casadinha com a Orquestra Juvenil da Bahia. Elas já se apresentaram juntas duas vezes em Salvador, em 2010 e 2012.

“Através desse projeto, a música clássica entrou na Bahia como uma avenida de oportunidades e inserção na sociedade de crianças, adolescentes e jovens que muitas vezes estão em fator de risco - e isso é incrível”, comemora.

“Ao meu ver, o estado é a capital da música brasileira, e deve entrar no circuito clássico ao lado do Rio de Janeiro e São Paulo. Tenho uma relação sólida com a Bahia e quero estreitar cada vez mais”, segue.

A pianista já tocou com a Orquestra Juvenil da Bahia duas vezes em Salvador

(Foto: Divulgação)

Para este novo encontro - no próximo domingo (16), às 11h, no Teatro Castro Alves -, Simone escolheu executar Rhapsody in Blue, composição de George Gershwin. Após o concerto, ela segue para Nova York, onde sobe ao palco do Carnegie Hall, dia 16 de janeiro. Em seguida, encerra a turnê em San José, na Costa Rica, 22 de fevereiro.

Joias no Fasano

Carlos Rodeiro levará suas criações para o Fasano. O hotel terá uma vitrine fixa do baiano, onde estarão expostas suas famosas joias, como as da coleção Búzios. As peças já foram usadas por nomes como Madonna, Elton John, Adriana Lima, Beyoncé e Ivete Sangalo.

Uma das joias de Rodeiro da coleção Búzios: vitrine no Fasano

(Foto: Divulgação)

Em tempo: o empreendimento, que movimentou Salvador com as celebrações pela sua inauguração, na sexta e sábado passados, fica em frente à Praça Castro Alves, numa edificação tombada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

Aniversário delicioso

Vinhos da região da Puglia, na Itália, serão as estrelas de um jantar harmonizado no restaurante Bella Napoli (Alameda das Espatódeas, 491, Caminho das Árvores). O encontro acontece na terça-feira da semana que vem (18), e marca a comemoração do aniversário de 56 anos da casa italiana - ela foi fundada em 1962 pela família de imigrantes Sciarretta Angelino.

O Filé a Parmegiana é um dos pratos mais famosos do Bella Napoli

(Foto: Divulgação)

O evento tem valor de R$ 150 por pessoa e as reservas podem ser feitas pelo telefone 3354-1962.

O Verão chegou

A Chica Fé marcou para este sábado (15), às 15h, o início dos seus ensaios de Verão. Com o cantor Dino nos vocais, o grupo se apresenta na Mahi Mahi (Av. Sete de Setembro, 2068, Corredor da Vitória), com ingressos a R$ 40. No repertório, hits como Querer e Chama da Paixão, além de Ficar Só, nova aposta para o Verão.

Dino: no comando dos ensaios de Verão da Chica Fé

(Foto: Divulgação)

“O axé precisa ser valorizado. O público sente muita falta de novidades neste segmento e um dos nossos maiores objetivos é produzir bastante para a música baiana, trazendo canções para enaltecer esse estilo que é a cara daqui”, diz Dino.

Essas composições, aliás, estão entre as que ganharão versões em vídeo no novo canal da Chica Fé no YouTube, que entra no ar ainda este mês. Os ensaios da banda seguem quinzenalmente até o Carnaval, sempre nos mesmos local e horário.

Alma lavada

As Ganhadeiras de Itapuã estão entre as convidadas para a última roda de samba do ano do Grupo Botequim. O show rola nesta sexta-feira (14), às 21h, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo.

As Ganhadeiras de Itapuã são convidadas de show do Grupo Botequim

(Foto: Ricardo Prado/Divulgação)

À frente do projeto O Canto do Nosso Povo, Ju Spina, cantora, compositora e pesquisadora da cultura popular, também estará presente no palco. Os anfitriões prometem um encontro memorável, com o público saindo "de alma lavada". Os ingressos custam R$ 15.

Misteriosa

Quem assistir à segunda temporada de Carcereiros poderá ver um rosto soteropolitano. A atriz Monalisa Bispo integra o elenco da série, da TV Globo. Crescida nos bairros de San Martin e Curuzu, ela interpreta a misteriosa Bia, babá do filho de um político na trama. O episódio já está disponível no Globoplay.

Monalisa está no elenco de Carcereiros

(Foto: Thiago Pach/Divulgação)