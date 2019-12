Piovani dá 'troféu mole do ano' para Pedro Scooby: 'É pai que visita'

Em uma transmissão ao vivo no canal dela no YouTube nesta terça-feira, 17, Luana Piovani fez uma retrospectiva do ano na vida dela e falou sobre o relacionamento com Pedro Scooby.



A atriz disse que o comportamento do ex-marido em 2019 foi "horrível, sem empatia e respeito com a família". Ao responder a um internauta, ela foi enfática: "Não tem um 'cabelo' de ciúme ou de qualquer sentimento que possa ser parecido com o que você (internauta) está achando. Se tem uma coisa que eu estava bem certa é que eu não queria mais", disse.



Ao ser questionada sobre o 'troféu mole do ano', Luana Piovani decidiu 'premiar' Scooby. "Mole do ano foi ele ter perdido a família dele, isso foi mole! Mais do que a vergonha nacional que ele passou, fazendo tudo o que ele fez", avaliou.



Neste ano, Pedro Scooby e a cantora Anitta assumiram um namoro, que durou três meses. Atualmente, o surfista está com a modelo Cíntia Dicker.



Luana também afirmou que, diante dos comportamentos do ex-marido, teve de rever a relação dele com a família. "As péssimas atitudes dele... e aí ele ter perdido a liberdade que eu havia dado a ele de ir e vir pra nossa casa, pra nossa vida e nossa família. Agora ele liga, pede, eu vejo se sim ou não e tem que estar dentro das prioridades da vida das crianças. Manter a convivência sim, porém, 'pai que visita', né?", ressaltou.



A atriz relembrou que teve a mesma experiência com o pai dela. "Eu vivi isso. Porque foi um mole que meu pai deu também. Ele (Scooby) viveu isso também. Mole do ano é não evoluir e repetir a história. É não evoluir e repetir o erro", concluiu.



No Instagram, Pedro Scooby foi questionado por um seguidor se não estava chateado com as críticas de Luana Piovani. E o surfista respondeu: "Eu não. Falar até papagaio fala", escreveu.