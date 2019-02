Pipoca de Saulo Fernandes terá uma tonelada de 'pó colorido'

Axé, muita música e cores espalhadas por todos os cantos. Essa é a proposta da Pipoca das Cores, festa comandada pelo cantor Saulo Fernandes que acontecerá na sexta-feira de Carnaval (1), no circuito Barra-Ondina. Este é o sexto ano consecutivo em que o artista fará seu carnaval sem cordas.

Cerca de uma tonelada de pó colorido serão espalhados na folia. A inspiração veio do Festival das Cores da Índia (HOLI).

“Vamos deixar que as cores se misturem, que as diferenças se percam na brincadeira, que a gente possa diminuir as distâncias e os preconceitos , e que o espirito de amor e união nos faça mais fortes e felizes“, comentou Saulo.

Nascida na Índia séculos antes do nascimento de Cristo, a celebração, inicialmente, era realizada por mulheres casadas, com o objetivo de atrair felicidade e amor para suas famílias. Atualmente, o HOLI possui um significado mais amplo, e é uma festa sociocultural e espiritual que une grande parte da população indiana.

O artista também fará uma pipoca no sábado, 2 de março, no Campo Grande. Dessa vez, será a Pipoca da Fantasia, na qual os foliões deverão abusar da criatividade e imaginação.