Pirajá: motorista de aplicativo e suspeito morrem em tentativa de assalto

Um motorista de aplicativo foi morto ao ser baleado por dois homens suspeitos de assalto na Rua da Indonésia, em Pirajá, na manhã desta quinta-feira (14). Os criminosos foram interceptados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve perseguição e os dois acabaram baleados. Um deles acabou morrendo.

O motorista de aplicativo Neidson da Silva morreu no local. O carro que Neidson dirigia era um Cobalt, de placa PML-0668.A perseguição terminou em frente ao posto de combustíveis P4, no cruzamento da Avenida Gal Costa, sentido Mata Escura.

Já os criminosos foram socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula, onde um deles, não identificado, morreu. O trânsito está lento no local, devido à interdição de uma das faixas da pista no sentido Avenida Gal Costa.

Corpo do motorista de aplicativo, até às 9h45, estava no local aguardando remoção pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT)

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

De acordo informações no local, os policiais rodoviários perceberam a tentativa de assalto e tentaram deter os criminosos. Na troca de tiros, os bandidos bateram o carro do motorista em outros veículos.

"Primeiro ele bateu no meu carro. Não deu muito para ver, foi muito rápido. Depois ele bateu no Gol que estava na outra faixa. Não tenho seguro no meu carro. Vai ser um prejuízo pra mim. Na hora dos tiros eu corri para me abrigar. Foi um susto muito grande", disse um dos motoristas envolvidos no acidente, que não quis se identificar.

O outro carro envolvido na situação pertence a um casal. Eles não quiseram falar com a imprensa. O CORREIO entrou em contato com a PRF e ainda aguarda um posicionamento oficial.

Já a Polícia Civil confirma apenas um suspeito baleado - o que morreu. Diz ainda que a ocorrência ainda está em andamento e equipes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) estão trabalhando nela.

Confira na íntegra a nota da Polícia Civil:

Equipes do DHPP foram acionadas, na manhã desta quinta-feira, para atender a uma ocorrência na Rua da Indonésia. De acordo com informações iniciais, após os dois criminosos atirarem contra um motorista de aplicativo, durante uma tentativa de roubo, os assaltantes também teriam disparado contra uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e durante o confronto, um dos criminosos também foi ferido e socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos. A ocorrência não foi finalizada.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier