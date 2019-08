Pistola americana é apreendida após tiroteio e morte na Santa Cruz

Uma pistola fabricada nos Estados Unidos foi encontrada no complexo do Nordeste de Amaralina, na tarde deste sábado (10). Policiais da Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico faziam ronda na região e trocaram tiros com um homem, que acabou morto.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), as equipes patrulhavam na Santa Cruz quando homens armados atiraram. Um deles foi atingido, e depois socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram apreendidos a pistola norte americana calibre 9mm (uso restrito), carregador, munições, 83 trouxas de maconha, 15 pinos com cocaína e R$ 35 em espécie. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.