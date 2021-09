Píton invade casa para comer cachorro, mas se engasga com cobertor do pet; vídeo

Uma cobra da espécie píton invadiu uma casa na cidade de Brisbane, na Austrália, para comer o cachorro da família que vive no local. O animal conseguiu ser salvo pois a predadora errou o alvo e acabou se engasgando com o cobertor do pet.

Um vídeo mostrando a cobra após o ataque fracassado foi postado ela entidade Sunny Coast Snake Catchers, que recolhe répteis fora do seu hábitat. Assista:

Stuart McKenzie, membro da organização, afirmou que a píton ficou confusa com o cheiro do cão. "Aparentemente, a cobra entrou, usou a língua para captar partículas de cheiro no ar, e isso parece algum tipo de mamífero", disse ele ao tocar o resto do cobertor ainda "não devorado".

Stuart acredita que a cobra se enroscou com o cobertor, apertou e tentou engoli-lo inteiro. "Ela vai regurgitar isso e não haverá nenhum drama", comentou ele.