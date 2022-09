Pituba ganhará bar secreto onde será necessário agendar a visita  

Bar Purgatório: localização do espaço dedicado a gastronomia, coquetelaria e agito é mantido (por enquanto) em sigilo (Foto: Divulgação)

Alerta: esse texto contém spoiler. Pule para a próxima matéria se não quiser saber que o Purgatório Bar, na Pituba, será inaugurado em 8 de outubro, reforçando o conceito ‘speakeasy’, em Salvador, com foco na altíssima coquetelaria. O espaço, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, irá reproduzir aspectos de bares clandestinos do período da Lei Seca nos Estados Unidos, quando era proibida a comercialização de bebidas alcoólicas.

Seguindo uma tendência que se espalha por diversos países, inclusive com acesso por senha, o Purgatório chega com a intenção de "condenar toda e qualquer monotonia", propondo um menu provocativo em 4 etapas, oferecendo 65 possibilidades de drinks.

Projeto dos sócios Pedro Magalhães, Edno Alves e Jonatan Albuquerque, o bar terá 9 drinks autorais baseados nos 7 pecados capitais, com dois bônus, batizados de "Redenção" e "Danação". A ideia é que o cliente não tenha acesso à descrição do drink, estimulando o paladar e a experiência baseada no pecado escolhido. O endereço também só será revelado após a reserva.

Cultura do cacau

A empresária Claudia Sá, proprietária da Fazenda Boa Esperança e gestora do grupo agrícola Cantagalo, recebeu o CEO da Nestlé Brasil, Marcelo Melchior, segunda-feira, em Itabuna. Por lá, Marcelo, vice-presidentes e diretores da Companhia visitaram a Boa Esperança, que é modelo na produção de cacau sustentável. Paloma Amado, filha de Jorge Amado, também participou do encontro para destacar a conexão de seu pai com a cultura do cacau, seus personagens e romances ambientados em torno da região. A programação contou com almoço – assinado pela chef Dani Façanha – e happy hour comandado pelo escultor e pintor Goca Moreno, que entregou ao grupo uma obra da série Cabruca.

Festa no Fasano

Os empresários Roberto Calumby, Pedro Dias Branco, Lucas Leal e Ricardo Vasques vão comemorar os 15 anos da RGC Investimentos com coquetel para 150 convidados. O encontro, na próxima terça-feira, será realizado no rooftop do Hotel Fasano, em frente à Praça Castro Alves. “A confraternização será um evento de relacionamento e de agradecimento aos nossos clientes”, garante Roberto.

Tata Pitta (Foto: Acervo Pessoal)

Participação baiana

A relações públicas Tata Pitta – filha de Alberto Pitta - acabou de coordenar o time de eventos do Pacto Global da ONU no Brasil, realizado em Nova York no sábado passado, quando se debateu com participações de Luciano Huck e grandes lideranças empresariais brasileiras e internacionais. Ficou também sobre o comando da profissional soteropolitana a realização, no dia anterior, de um painel de diálogo conduzido por Alok, parceiro do Pacto Global da ONU no Brasil através do seu instituto. O evento ocorreu durante a Assembleia Geral das Nações Unidas.

Como cuidar da imagem

Desde que lançou o livro “Eu, eu Mesmo e Minha Selfie - Como Cuidar da Imagem no Século XXI”, em 2019, Pedro Tourinho desejava colocar o conteúdo da obra, que fala sobre estes desafios em tempos de redes sociais, disponível para mais pessoas. E foi justamente usando ferramentas dos tempos atuais que o projeto ganhou forma, primeiro como um curso on-line e, recentemente, como uma série em podcast com cinco episódios. De acordo com o publicitário e consultor de imagens baiano, os registros oferecem “uma trilha didática e prática de como lidar e trabalhar com sua imagem nas redes e na vida”. Os dois primeiros episódios já foram disponibilizados nas plataformas e, também, podem ser acessados no link disponível em seu perfil no Instagram - @pedrotourinho. Os demais tópicos serão publicados nas próximas semanas.





Preto Zezé (Foto: Eduardo Lopes/Divulgação)

Destaque da semana

O presidente da Central Única das Favelas (CUFA), Preto Zezé, recebeu o título de cidadão soteropolitano, quinta-feira, durante sessão solene na Câmara Municipal de Salvador. Produtor e empreendedor social, Francisco José Pereira de Lima nasceu em Fortaleza e começou a vida profissional lavando carros, perto da Assembleia Legislativa do Ceará. Tornou-se uma figura de destaque no debate contra o racismo no Brasil e no combate à desigualdade social e um líder de agendas positivas e potentes.

Organização brasileira reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural, a CUFA existe há mais de 20 anos e atua em Salvador desde 2008. Durante a pandemia, a entidade realizou ações nacionais de distribuição de renda e alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social, inclusive na capital baiana.

Visita especial

Um dos nomes mais expressivos do design na atualidade, o catarinense Jader Almeida estará novamente em Salvador e por um excelente motivo. O público baiano será o primeiro a conhecer sua mais nova criação, a cama Dunne, concebida a pedido de Flávio Moura junto à Home Design. A peça será lançada no Brasil no ambiente assinado pelo arquiteto na mostra Casas Conceito na próxima quarta-feira, a partir das 17h30, apenas para convidados da Home Design, que representa a marca com exclusividade na Bahia. A cama, que faz parte da linha Dunne, possui uma forma orgânica instigante e generosas proporções e permite, segundo seu criador, diversas interpretações de uso.