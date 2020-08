Pituba: homem é preso após arrombar imóvel e roubar pertences inusitados

Um criminoso que arrombou um apartamentos no bairro da Pituba e roubou objetos foi preso nesta quinta-feira (20). O crime aconteceu ontem, por volta das 17h30.

Segundo o caseiro do imóvel, ele percebeu o roubo no fim da tarde e acionou a polícia imediatamente. O bandido levou vários objetos, como um teclado musical, um estojo, um toca-discos, boné, óculos de mergulho, bolsas, mochila, carteiras, porta-óculos, bijuterias, snorkel com óculos de mergulho e materiais de higiene pessoal.

Além disso, foram encontrados com o criminosos um mini-rádio com fone; um gravador, dois pendrives, dois perfumes, uma calculadora científica, isqueiros, dois cartões - sendo um de banco e um de transporte - e dinheiro, inclusive em moedas estrangeiras.

Ele foi preso pouco depois do crime, na rua Território do Rio Branco, também na Pituba, por equipes 13ª Companhia Independente da PM (CIPM/Pituba). Todos os objetos roubados foram recuperados.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.