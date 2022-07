Pituba tem maior acumulado de chuvas nesta terça (5); veja lista de bairros

O inverno de Salvador pode ser sentido em todos os bairros, mas em alguns com mais intensidade. Nas últimas 6 horas, o bairro da Pituba teve o maior acumulado de chuvas desta terça-feira (5), com o acúmulo de 11,4 mm. Em seguida, o bairro do Centro Administrativo da Bahia, com 10,9 mm e de Bom Juá, com 10,6 mm de chuva. Os dados são da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Nas últimas 3 horas, no entanto, quem assumiu a liderança é a Federação (7,8 mm), se mantendo assim até a última hora. Depois, Ondina (5,4 mm) e Águas Claras (3,4 mm) empatado com Itacaranha.

A chuva deu uma trégua na última hora. Outros que aparecem na lista dos bairros que mais tem recebido chuvas na última hora são Cabula (1 mm), e depois Pirajá e Valéria, empatados com 0,8 mm.

Por isso, a Codesal já atendeu 30 ocorrências, dentre elas ameaças de desabamento e deslizamento, avaliação de imóveis alagados, deslizamentos de terras, infiltrações e desabamentos parciais.

Previsão da semana

As chuvas da semana estão sendo ocasionadas pela atuação de ventos úmidos do Oceano Atlântico intensificado pela Alta Subtropical do Atlântico Sul. A previsão é de chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia, além de céu nublado entre segunda e domingo.

As temperaturas devem variar entre 20ºC e 30ºC, segundo previsão da Codesal.