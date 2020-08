Pivetti comemora triunfo contra o Paraná: 'Extremamente positivo'

O técnico Bruno Pivetti estava satisfeito após o apito final contra o Paraná. O Vitória venceu o jogo deste sábado (29) por 1x0, no Barradão, e entrou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 10 pontos, o rubro-negro é o 4º colocado, porém ainda aguarda o fechamento da 6ª rodada.

"Avalio como extremamente positivo, porque vínhamos de uma sequencia grande de jogos, só nós sabemos o desgaste gerado na última partida", pontuo o treinador se referindo à derrota para o Ceará, por 4x3, na última quarta-feira (27), que resultou na eliminação do time na Copa do Brasil..

O triunf contra o Paraná foi o segundo do Vitória na Série B. De quebra, acabou com a invencilidade do adversário. "Acho que a equipe suportou bem, conseguiu criar diversas alternativas de gol e, no final do jogo, nós baixamos um pouquinho o bloco pra garantir o resultado. Felizmente deu certo. Uma vitória grandiosa, muito em relação à dedicação e empenho dos jogadores. Eles estão se entregando muito nos jogos. A gente vinha merencendo essa vitória e felizmente ela saiu hoje contra uma grande equipe", comemorou Pivetti.

Além de analisar o time como um todo, o treinador rubro-negro elogiou o desempenho do atacante Eron, que entrou no segundo tempo no lugar de Vico. "O Vico vinha de um desgaste, uma sequencia grande de partidas e procuramos colocar o Eron para oferecer um maior frescor por ser um jogador que estava mais descansado, e eu gostei muito do desempenho dele pelo lado esquerdo. É um jogador que pode jogar como centroavante, mas, na minha opinião, pode ser usado no lado esquerdo. É um jogador que demonstra muito boa capacidade de retenção de bola, boa capacidade de finalização e articulação de jogo, então me encontro muito satisfeito com o desempenho dele no dia de hoje".

Bruno Pivetti também comentou a estreia do zagueiro Wallace. Contratado na semana passada, ele entrou no intervalo do jogo no lugar do capitão Maurício Ramos, que sentiu um desconforto na panturrilha. "Wallace tem qualidade inquestionável. Está em uma fase de adaptação à equipe. Foi prejudicado pela pandemia, muito tempo sem jogar".

Maurício Ramos será reavalido pelos médicos no domingo (30), quando o elenco do Vitória se reapresenta na Toca do Leão para iniciar a preparação para o próximo jogo. Na terça-feira (1º), o Leão enfrenta o Confiança, às 21h30, no estádio Batistão, em Aracaju. "Vamos para mais uma final. Agora é recuperar bem os jogadores. Temos mais uma batalha, sabemos da dificuldade que vamos enfrentar. E vamos em busca dos três pontos", projetou Bruno Pivetti.