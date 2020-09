Pivetti exalta Leão no 4x2 sobre o Cuiabá: 'Vitória expressiva'

O Vitória vem usando bem o fator casa nesta Série B. Em quatro partidas feitas no Barradão, empatou uma e ganhou outras três, um aproveitamento de 83%. O último triunfo veio no sábado (5), sobre o Cuiabá. O resultado, de 4x2, não só melhorou os números do Leão no seu estádio como impôs a primeira derrota do Dourado, derrubando o último invicto da competição.

O técnico Bruno Pivetti vinha pedindo, ao longo da semana, exatamente uma 'solidez de desempenho', que se transformasse em 'resultados favoráveis'. Após ganhar mais uma vez, ele exaltou o time.

"Foi uma vitória expressiva, contra uma equipe muito bem treinada. Foi a primeira derrota dessa equipe no ano. O Cuiabá não estava invicto só na Série B, estava invicto ao longo de toda a temporada. Nós temos que valorizar muito nosso desempenho, que vinha sendo bom, mas hoje nós conseguimos alinhar com o resultado expressivo, que nós já vínhamos fazendo por merecer há muito tempo", comemorou.

Na escalação, surpreendeu o volante Gerson Magrão como titular - ele não atuava desde a eliminação para o Ceará na Copa do Nordeste, no dia 25 de julho. Pivetti justificou a escolha pelo jogador, dizendo que queria um equilíbrio.

"Gerson é um jogador que não vinha atuando, mas sempre manteve uma postura extremamente profissional, dedicado aos treinamentos. Optamos por ele para ter um equilíbrio maior tanto do ponto de vista ofensivo quanto defensivo. Na minha opinião, ele fez uma bela partida. Creio que é um jogador que se soma ao nosso elenco para poder nos ajudar. Isso prova a força de nosso grupo. Foi o jogador que mais exaltei. A qualidade e a força do elenco do Vitória, que tem jogadores extremamente comprometidos com o projeto do clube. Além do Magrão, tem o Rodrigo Carioca. Isso é prova que todos os jogadores são importantes. Isso nos dá mais força e confiança em nossa evolução no campeonato", comentou o técnico.

O resultado foi construído com gols de Thiago Carleto, Léo Ceará, João Victor e Rodrigo Carioca, para o Vitória, e de Wallace (contra) e Maxwell para o Cuiabá. Os dois do Dourado, aliás, foram pelo alto. O treinador do Leão falou sobre a dificuldade com esse tipo de bola.

"A gente tem tomado gols bobos e tido alguns erros nesse sentido. Somos extremamente criteriosos na avaliação e sabemos o que temos que corrigir. Como já falei anteriormente, existem duas formas de defender bem essa bola aérea. A primeira delas é matar na origem, ou seja, cortar e tirar o cruzamento, e a outra é estar bem organizado dentro da área. Também, além desses dois pontos, existe a maneira que eu mais gosto, que é você ficar com a bola na sua organização ofensiva e não correr o risco de sofrer esse tipo de jogada".

O Vitória agora terá alguns dias de descanso. O rubro-negro só terá compromisso na sexta-feira (11), às 21h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Para a partida, aliás, o Leão não terá o meia Marcelinho, que foi expulso, e nem o atacante Jordy Caicedo, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

"Perdemos o Marcelo, mas temos um elenco qualificado e vamos substituí-lo da melhor maneira", garantiu Pivetti.