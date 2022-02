Pix fora do ar? Falha atinge diversos bancos nesta sexta-feira (25)

Se você abriu o aplicativo do seu banco nesta sexta-feira (25) e descobriu que não conseguia fazer um pix, saiba que não foi um problema exclusivo seu. O método de pagamentos apresentou instabilidade e esteve fora do ar em diversos bancos.

Nas redes sociais, clientes do Nubank, Santander, Caixa, Bradesco, Inter, e outros, reclamaram que a ferramenta do Banco Central não estava funcionando.

No DownDetector, site que realiza o monitoramento de problemas e quedas de serviços em tempo real, é possível ver que as reclamações de diversos usuários iniciaram por volta das 14h desta sexta.

No Twitter, o Nubank - que concentrou grande parte do número de queixas - respondeu a uma cliente que estavam "passando por uma oscilação no Pix, mas nosso time já está ciente e trabalhando para solucionar".

Já na noite desta sexta, o problema parece ter sido solucionado para a maior parte dos usuários, contudo, ainda não há informações sobre o que teria causado a falha. Até o momento da publicação desta matéria, o Banco Central ainda não havia se manifestado a respeito do caso.